VOTO

Estamos a un mes de las elecciones del 6 de junio. Hay que salir a votar. Hay que impedir un cataclismo en nuestro país. Las libertades están amenazadas. Es la ocasión para frenar la destrucción de México y de sus instituciones. Puede ser la última oportunidad. Además, ya dijo la jerarquía católica que “es pecado no votar”…

CIRCO

El pasado domingo se llevó a cabo un “debate” entre algunos candidatos a la presidencia municipal de Irapuato. Se sabe que hasta el 13 de mayo será el que organiza el consejo general del Instituto Electoral (IEEG). Las redes sociales se dieron vuelo con toda clase de comentarios hacia algunos de los contendientes pero a manera de chunga, infinidad de memes y comentarios. Definitivamente ni idea tienen de lo que es el municipio, el ayuntamiento, las funciones. Karen Guerra les dio cátedra.

IMPROVISADOS

Es entonces que nos damos cuenta de que hay demasiada improvisación, tal vez el ánimo y el deseo de servir a los irapuatenses, a los salmantinos, a los leoneses, etc., pero es evidente que las dirigencias de los partidos políticos no se preocupan por postular a candidatos, si no con experiencia, por lo menos debidamente capacitados, instruidos, que tengan nociones mínimas de lo que van a enfrentar.

INEPTITUD

El problema estriba en que muchos de esos candidatos quieren la presidencia municipal nada más por sentirse alcaldes, por tener el poder, por sentirse importantes, no porque tengan la capacidad ni los conocimientos. Lo demuestra el hecho de que algunos no fueron tomados en cuenta en sus respectivos partidos y prefirieron desertar para ir a tocar otras puertas de otras siglas y otros colores. Ahí están las consecuencias. Luego vienen los arrepentimientos del electorado por haber elegido payasos, ineptos, incapaces, narcisistas, megalómanos y corruptos. Que Dios nos agarre confesados.

LIBRE

Qué casualidad. Héctor “El güero” Palma es dejado en libertad por el régimen de la cuarta “transformación”. Quedó absuelto de crímenes relacionados con el narcotráfico. El inquilino de palacio finge demencia y dice que les aplicaron “sabadazo”. Es una casualidad que se trate de un delincuente perteneciente al cártel de Sinaloa. Que raro que sea de un estado en donde López Obrador ordenó liberar a Ovidio “El chapito” Guzmán, en donde casi besa la mano de la madre de “El chapo”. Estamos en un narcorégimen.

CLASES

La mayoría de los maestros y profesoras no están de acuerdo con que haya clases presenciales. Afirman que no hay condiciones por el miedo a contagios de coronavirus, además de que varios planteles han sido saqueados, les robaron tubería, cables, muebles, etc., y tampoco tienen agua. Muy pocos son los que quieren que haya retorno a las aulas. No se entiende la terquedad de “la grandeza de México” de retomar actividades escolares. Ni que les fuera a dar votos…