CARAVANA

La tarde de ayer la candidata del PAN a la presidencia de Fresópolis, Lorena Alfaro García, realizó una marcha para protestar contra la violencia política en razón de género y de paso exigir la intervención de las autoridades. Ella misma ya fue víctima de violencia por parte de sus rivales Paco Martínez, de Movimiento Ciudadano, y de Ricardo Castro, de Redes Sociales Progresistas, quienes han atacado a la abanderada azul diciendo que “ella NO tiene el valor”.

PACHANGA

En redes sociales circula un video en el que se observa, precisamente, a Paco Martínez bailando alegremente en un antro de Irapuato. Las críticas no se hicieron esperar porque lo hace en plena pandemia del coronavirus y sin respetar los protocolos sanitarios, principalmente el uso de cubrebocas. Lo menos que le dicen es “incongruente” y que no predica con el ejemplo.

¿CONTAGIO?

Tampoco acata las medidas sanitarias en su campaña porque, “después de andar en el desmadre” -así dicen en redes-, anda sin mascarilla y abrazando a la gente para ganar el voto en las calles. ¿Ya se haría la prueba como para andar tan campante? ¿Cómo sabe que no está contagiando a personas mayores y de todas las edades? ¡Fumiguen por favor!

NI SUS LUCES

Desde que fue “destapada” como candidata a diputada local plurinominal en el número uno de la lista del PRI, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia está desaparecida, no da la cara, no ha salido a fijar una posición sobre su postulación con la que se desplaza a mujeres priistas del estado con más méritos. No se entiende cómo alguien originaria de otro estado de la república pretenda representar a los guanajuatenses en el Congreso del estado sin arraigo ni conocimiento de nuestra entidad.

SUMISOS

Pero lo más grave es que la militancia tricolor no ha dicho ni pío. Como res al matadero, acepta todo lo que le ordena desde el CEN su dirigente nacional Alejandro Moreno “Amlito”. Eso ya se pasa de disciplina. Mientras,

Ruth Tiscareño se hace que la virgen le habla y nadie sabe dónde vive (en qué municipio, para ser exactos), desde cuándo obtuvo su residencia, porque se tiene entendido que en estos momentos sigue radicando en San Luis Potosí. Tal vez por dignidad y vergüenza, ella debería de ceder su espacio a una de Guanajuato.

FORÁNEAS

Pero también en morena no cantan mal las rancheras. Por ejemplo, la secretaria general de esa organización política, la ex panista Alma Alcaraz es originaria de Sinaloa, la tierra de “El Chapo” Guzmán, y Hades Aguilar Castillo., de Sonora, quienes también van en la lista plurinominal de diputados locales del partido guinda. Van en las posiciones uno y tres de la privilegiada lista. Hades colaboró con el “súperdelegado” Mauricio Hernández Núñez, pero de ahí en más, nadie la conoce. Y no se les ocurra preguntarle a Mau, porque él no acepta “entrevistas banqueteras”, eso es indigno para un burócrata dorado -aunque mediocre- como él. Por cierto, trae un relajo con eso de la vacunación. Sin pies ni cabeza…