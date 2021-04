¿Y EL PACTO?

Unos 10 partidos políticos suscribieron, a iniciativa del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), un “pacto de civilidad” para este proceso electoral para que las campañas de candidatos a alcaldes y diputados locales se realicen en un clima de respeto, pluralidad y convivencia pacífica, así como en un marco de legalidad. La firma se llevó a cabo de manera virtual por aquello de la pandemia del coronavirus.

GOLPETEO

Pero resulta que en Irapuato hay dos candidatos que rompieron con el pacto, tal vez con la intención de ganar adeptos; quizá porque sus porcentajes no les dan; o porque creen que pegándole a la puntera ellos van a subir. Se trata de Paquito Martínez, de Movimiento Ciudadano, y del ex independiente Ricardo Castro, hoy candidato de Redes Sociales Progresistas.

VIOLENCIA

Parece que ambos abanderados han formado un bloque opositor para operar a favor de morena y obviamente en contra de Acción Nacional, de otra manera no se entiende que ambos hayan posado para la foto con un anuncio en el que aparece la figura de Lorena Alfaro y la leyenda “Ella no tiene valor”. ¿O será un fotomontaje? En fin. Eso también podría traducirse como violencia política.

ESCUELAS

La pandemia del coronavirus cayó “como anillo al dedo” a varios padres de familia pues a sabiendas de que sus hijos no irían a la escuela y tendrían sus materias a través de internet, se desentendieron irresponsablemente. Por ejemplo, en una escuela de Las Carmelitas de la ciudad de Irapuato, el maestro de un grupo de más de 30 alumnos convocó a los papás a una plática en línea. Sólo se conectaron nueve. Así es que, no le echemos toda la culpa a las autoridades educativas si los estudiantes no aprovecharon el atípico ciclo escolar.

EXIGENCIAS

Por cierto, que en otros planteles educativos que podrían formar parte del plan piloto para clases presenciales, les están exigiendo a los papás que se hagan cargo de la sanitización de los salones ¡todo el día! También, de la aplicación del gel y todas las medidas sanitarias. ¡Ah!, que además ellos deben comprar de su bolsa los implementos porque papá gobierno no va a dar un peso. Eso nos reportaron.

AGRESIÓN

La madrugada del lunes, un grupo de manifestantes se apostaron en las afueras del edificio de la Secretaría de Finanzas. De manera violenta, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) intentaron desalojar a los manifestantes y arremetieron contra nuestro compañero fotoperiodista Miguel Ángel a quien golpearon y destrozaron teléfono celular, mientras transmitía el zafarrancho y pese a que se identificó como integrante de la prensa. Fue peor, porque los policías lo insultaron, le quitaron su teléfono y se negaban a entregárselo. A ver si el Procurador de los Derechos Humanos, Vicente Esqueda, toma cartas en el asunto. Vamos a ver si efectivamente se quita la camiseta de panista y actúa de manera institucional contra este abuso de autoridad.