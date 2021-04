CAÍDA

Tantos escándalos, los más recientes de “distinguidos” cuadros de morena acusados de pedófilos y de abusos sexuales, tantas crisis (de seguridad, de economía, de salud, de odio, de polarización, de sus nexos con el crimen organizado,etc.) finalmente están pasando acuse de recibo a la “esperanza de México” pues sus candidatos a nivel nacional están cayendo estrepitosamente de las preferencias electorales. Los electores ya no se van con la finta y saben de cual lado masca la iguana.

HARTAZGO

A menos de mes y medio para las “elecciones más grandes del país” del 6 de junio, morena y su líder moral se desploman. Se avizora, sin cantar victoria, que pierdan la mayoría calificada en el Congreso federal, varias gubernaturas, varios Congresos locales y varios Ayuntamientos. La gente ha abierto los ojos. La sociedad está agraviada. Hay hartazgo y el desastre está a la vista.

CONSPIRACIÓN

Parece que es debut y despedida de morena. Los mexicanos, además, no queremos un tirano en el poder, no una dictadura ni tampoco funcionarios que violan la Constitución con el argumento de que “la justicia está por encima de la ley”. Tampoco nadie quiere una ampliación del mandato presidencial, como ya se anticipa, y mucho menos la reelección. Guanajuato es tierra de gente de bien. No creemos que lo permita. Hay que salir a votar.

ZALDÍVAR

Prorrogar el mandato de Arturo Zaldívar Lelo de la Rea hasta el 2024 como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, a todas luces, un acto de inconstitucionalidad como ya lo plasmamos en este espacio y es, por consecuencia, un golpe de estado. El transitorio tóxico ya ha sido aprobado por la mayoría de los diputados de morena y sus parásitos y se nota que Zaldívar lo acepta gustoso. López Obrador amenaza extender su mandato. Hoy Zaldívar es cómplice de la violación a la ley y, en un Estado de Derecho, quien viola la ley es un delincuente.

CAMALEÓN

Allá en San Miguel de Allende, otro pseudo político que se caracteriza por cambiar de color como los camaleones es Osvaldo García Arteaga quien estuvo tocando puertas en el PAN, en el PRI y en morena para que le dieran chance de ser candidato a la presidencia municipal. Odontólogo de profesión, tuvo mala suerte pues ningún partido lo incluyó en sus listas pero dicen que recientemente ha sido visto en la campaña del priista Mauricio Trejo Pureco.

CHAPULINISMO

¿Estará tan necesitado de una chambita? Dice que quiere “liderar las verdaderas causas que mueven a los sanmiguelenses”. Tuvo acercamiento con Alma Alcaraz, en ese entonces encargada de la dirigencia estatal de morena, y cuando daba por hecho que sería candidato a alcalde, que de repente postulan a Ricardo Ferro Baeza. Y ahora corrió a refugiarse a los brazos del PRI en donde ayuda a Trejo Pureco. Es la temporada del chapulinismo a ultranza.