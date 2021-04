LICENCIA

El ayuntamiento de Irapuato sostendrá hoy sesión extraordinaria para dar cuenta de la solicitud de licencia del regidor de morena José Eduardo Ramírez Vergara “por tiempo indeterminado superior a dos meses”, para ausentarse del cargo. Su lugar será ocupado por su suplente el ingeniero Catarino Mendoza Gutiérrez, por cierto, esposo de Irma Leticia González, candidata a una diputación local por el distrito XII con cabecera en Irapuato.

ACUERDOS

Se especula que Ramírez Vergara había sido empleado del matrimonio y que habían convenido en postularlo candidato a regidor a cambio de que, pasado un tiempo razonable, pidiera licencia para que asumiera la titularidad su suplente Catarino Mendoza. No sabemos qué tan cierta sea esa versión. Lo que sí es cierto es que ese supuesto se va a dar este miércoles. Pepe Lalo va de asistente de Irma Leticia, de carga bolsas oficial, y por ello deja la regiduría a su patrón.

POLVAREDA

No se ha asentado la polvareda por la imposición de la potosina (“nacionalizada” guanajuatense como por arte de magia) Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, como número uno de la lista de candidatos a diputados locales plurinominales de Guanajuato. Si el PRI se había convertido en una opción para estas elecciones por aquello de que nadie quiere saber de morena, ahora se ha convertido en decepción.

GANDALLAZO

El riesgo que se corre es que los priistas inconformes con ese gandallazo de “Amlito” Moreno, el dirigente nacional, en contubernio con el comité directivo estatal, no sólo no voten por los candidatos tricolores, sino que su voto vaya al partido, aquel que el panismo menos quiere que avance en la entidad. Los propios candidatos panistas, indirectamente, están en peligro.

“CAMPEONES”

Y con esta puñalada trapera a las bases del Revolucionario, el propio ex partidazo está en riesgo de perder más posiciones e inclusive de no alcanzar siquiera una plurinominal. Pero la avaricia, la ambición desmedida de “los mismos de siempre”, podría significar la última palada de tierra para el partido del general Calles. ¿Quiénes son ahora los “campeones de las plurinominales”?: Alejandro Moreno y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia que se van a llevar entre las patas al priismo guanajuatense, como lo hizo en su momento Gerardo Sánchez García y sus secuaces. No cabe ninguna duda que el PRI es un codiciado botín entre los hampones de la política.

IMPUGNACIONES

Pero si alguien pensaba que las bases, los cuadros, la militancia iban a quedarse cruzada de brazos, se equivocó, porque ha trascendido que habría por lo menos media docena de impugnaciones ante el Tribunal Electoral, según declaró el ex secretario general del partido Armando de la Cruz Uribe Valle, quien advierte de la posibilidad de que otros partidos políticos también impugnen la lista porque Ruth es inelegible al no contar con los años de residencia en Guanajuato. Dicen los priistas que ya basta de que el CEN los agarre de sus idiotas…