SEQUÍA

No es la primera vez que el estado de Guanajuato padece los estragos de una severa sequía. En tiempos remotos, la única solución para evitar una escasez en lo que llegaban las lluvias era la construcción de presas para tener reservas para el consumo humano y animal, así como para los cultivos en ciernes. Todavía en años recientes se siguió con la idea de que los vasos de captación eran el remedio a un eventual desabasto. Y ahí están como ejemplos las presas de El Zapotillo en la ciudad de León, y la de La Tranquilidad en la capital del estado.

PRESAS

Esos proyectos, sin embargo, quedaron truncos. El primero de ellos, o sea El Zapotillo, fue frenado por una acción de inconstitucionalidad y por la resistencia de habitantes a que sus poblados quedaran bajo el agua, entre otras grillas. Se supone que la presa El Zapotillo serviría para abastecer a la ciudad de León y a otras ciudades de Jalisco. Actualmente está inconclusa y convertida en elefante blanco. Y el de La Tranquilidad, que data desde el 2013, quedó en buenas intenciones pese a que se invirtieron inicialmente cerca de 300 millones de pesos.

SIN LLUVIA

La propuesta de la presa de La Tranquilidad nació porque las DE La Esperanza y DE La Soledad están muy azolvadas y retienen menos cantidad de agua, mientras que en la batería de pozos de Puentecillas cada vez se extrae agua a mayor profundidad. Pues nada. La obra está iniciada pero la dejaron a medias. El entonces director del SIPAMAG, Salvador Yáñez, especialista en temas hidráulicos, dijo una vez: no tiene caso construir presas si no llueve.

HERENCIA

El tiempo le da la razón. ¿Qué hubiera pasado si hoy estuvieran construidas esas presas? La respuesta es: estarían vacías porque ya son 3 años que no llueve en abundancia. Ante la crisis que se está viviendo en el país como consecuencia de la falta de agua, la federación no se ha movido un ápice para encontrar algún remedio. En Guanajuato, el gobernador Rodríguez Vallejo está por anunciar una estrategia, lo mismo que el alcalde de Irapuato Ricardo Ortiz. Se vienen tiempos difíciles. La sequía ¿será herencia de los gobiernos neoliberales?

CAMPAÑAS

Los candidatos a diputados locales de mayoría relativa se lanzan a ruedo a partir de hoy en busca del voto de los ciudadanos, principalmente en Irapuato. Algunos inician a eso del medio día y otros rayando el sol para evitar una insolación. En la “cartelera” vemos a candidatos como Jorge Luis Martínez Nava por Movimiento Ciudadano, quien va por el distrito XI y también en el tercer lugar de la lista plurinominal.

CLAVE

Existe la percepción de que los abanderados del partido naranja van a dar la pelea en todos los cargos de elección popular… bueno…excepto para la alcaldía. No va a ser tan sencillo. Peo van dispuestos a “echar toda la carne al asador” para dar el campanazo; si no, por lo menos avanzar en los porcentajes que permitan aumentar la votación, lograr más posiciones en las regidurías y en el Congreso del estado. De los candidatos del PAN se dice no se confían. El Congreso esa clave.