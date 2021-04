CAOS

No cabe duda que los denominados “sirvientes de la nación” sólo se han convertido en estorbos -y a la vez propagandistas- en las jornadas de vacunación, a lo que se suma la pésima planeación, desorden y caos que la propia delegación del “Bienestar”, a cargo del súperdelegado Mauricio Hernández, ha causado como sucedió ayer en el Inforum de Irapuato al que convocaron a personal médico público y privado ¡de todo el estado!, para ser, por fin, inmunizados contra el coronavirus. Apenas hace dos tres días se hablaba de integrar un padrón de trabajadores cuando de repente llegan los biológicos. De los males, el menor pero vaya que hicieron sufrir al personal del Sector Salud.

PROBADITA

La aprobación de un artículo transitorio en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para ampliar el mandato de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es sólo un aviso de lo que se avecina en la presidencia de la República: la perpetuación de López Obrador en el poder ¿Quieren apostar? Sin embargo, esa aprobación por parte del Senado de la República es in-cons-ti-tu-cio-nal.

VIOLATORIO

Veamos por qué. Según el ex ministro José Ramón Cossío, el artículo 97 constitucional, párrafo cuarto, actualmente en vigor, señala claramente que “cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”. Pero en lo que son peras o manzanas, los senadores morenistas ya hicieron su marranada a la que tácitamente Zaldívar se está prestando. Eso no es propio de un jurista de esa talla.

PERPETUIDAD

El ministro presidente, por su parte, no es tonto y no va a decir algo de ese auténtico golpe de estado. Se queda calladito. Claro. Le conviene. Y, además, se comprueba que está totalmente domesticado por la cuarta metamorfosis. No sabemos -pero nos imaginamos- a dónde van a llevar a este país y a los mexicanos. No tardan los legisladores morenistas en aprobar otro transitorio que le permita al hombre fuerte de la 4T perpetuarse en el poder.

MULADARES

Es en lo que están convertidas las clínicas hospitales del ISSSTE en la entidad, según han denunciado pacientes de enfermos que con fotografías y videos exhiben las condiciones antihigiénicas, el basurero en que están convertidas esas unidades de salud federales, por haber cancelado o no haber pagado el servicio de limpieza. Ni modo que digan que así es los heredaron los gobiernos “de antes”.

ABANDONO

La situación de las pésimas condiciones sanitarias en el ISSSTE ha llegado a tal extremo, que han tenido que ser suspendidas varias cirugías por falta de asepsia, ante el descontento de los parientes de las personas programadas para una operación. El colmo es que, ante los reclamos de la derechohabiencia, ha habido médicos que dicen: “si quieren, ustedes limpien los quirófanos para hacer la operación”. No tarda en brotar alguna epidemia. El ISSSTE está en ruinas.