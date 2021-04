PLURIS PRI

Al interior del PRI estatal sigue el jaloneo por los tres primeros lugares de la lista de candidatos a diputados locales plurinominales y a Cony Castañón se suman Lupita Velázquez, Azul Etcheverry, y Sergio Santibáñez, desde luego no se descarta a Yulma Rocha ni a Alejandro Arias Ávila, pero la que de plano no va en el número uno es la potosina “nacionalizada” guanajuatense Ruth Tiscareño. Quede quien quede, otra vez se pone de manifiesto que el PRI no cambia. Hay que esperar “humo blanco” de Amlito.

DECLARATORIA

A principios de marzo, el gobernador Diego sinhue Rodríguez Vallejo informó a los medios de comunicación haber solicitado al régimen federal una “declaratoria de emergencia” por la sequía que está azotando al país y desde luego a Guanajuato. Ha transcurrido prácticamente mes y medio y no se ha tenido respuesta por parte de la “cuarta transformación, mientras en nuestro estado se están secando las presas, se abaten los mantos freáticos, muere el ganado, se pierden cultivos, empiezan a escasear y a encarecer los productos del campo, etc., etc.

TÍOLOLISMO

No hemos visto que nuestros representantes populares, sobre todo aquellos que transitoriamente dejaron el cargo para buscar la reelección, hayan hecho eco de la solicitud del mandatario estatal. En Acámbaro, el titular del ejecutivo del estado acudió a la presa Solís a abrir las compuertas para proporcionar agua a fin de que los agricultores puedan regar los cultivos del ciclo Primavera-Verano. Hasta un padrecito llevaron para echar la bendición y se haga el milagro de que llueva en abundancia.

AÑO SECO

En entrevista con la prensa, Rodríguez Vallejo ha dicho que no habrá declaratoria de emergencia por lo visto y por tanto “debemos estar preparados porque este año también puede ser seco”. No sabemos, sin embargo, qué se hizo para cuidar las reservas de agua. Falta también lo que va a suceder en las ciudades en donde están extrayendo agua a mayor profundidad, más contaminada y a costo elevado por el uso de electricidad para el bombeo.

LA CAPITAL

En la capital del Estado, las dos principales presas que abastecen a la ciudad, La Soledad y La Esperanza, están prácticamente secas; sin embargo, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIMAPAG) ha dicho que no hará nada para cuidar las pocas reservas que se tienen en la batería de pozos de Puentecillas y que no habrá tandeos, pese a la crítica situación.

ELECTORERO

Pero no es porque haya agua en abundancia. Es porque están en puerta las elecciones y el panista Alejandro Navarro Saldaña, quien busca la reelección, no quiere que se racione el suministro de agua porque le va a pegar en su campaña y en los votos. Le interesa más su candidatura que el riesgo de que los capitalinos se queden sin agua, como sucedió en la década de los ochentas en la que la ciudad estuvo a punto de ser evacuada. Está dejando a la población a la deriva.