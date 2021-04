IRÍA CONY

La priista originaria de san Francisco del Rincón, Ma. de la Consolación Castañón Márquez, mejor conocida como Cony Castañón, arquitecta de profesión y quien ya fue diputada local y regidora, suena como probable candidata del PRI a diputada plurinominal en lugar de la potosina Ruth Tiscareño Agoitia que tanto revuelo ha causado. Dicen que el que la está proponiendo es Alejandro Arias Ávila, secretario general del CDE tricolor, ambos identificados con aquel grupo de Wintilo Vega Murillo de tristes recuerdos. El wintilismo apoderado del Revolucionario.

RESCATE

Una de las promesas que algunos candidatos vienen realizando, para mostrar que en verdad les interesa Irapuato, es esa de que van a “rescatar” el Centro Paralímpico Nacional, el “elefante blanco” construido en el gobierno de Juan Manuel Oliva y Felipe Calderón a un costo de 500 millones de pesos hace 9 largos años. Algunos de esos candidatos recientemente eran funcionarios públicos o legisladores y durante su gestión no pudieron concretar el anhelado rescate. Todo quedó en buenas intenciones.

OPORTUNISTAS

El que, según Calderón, iba a ser “el semillero de atletas paralímpicos” que meses antes habían conseguido 164 medallas para México, a la fecha y si bien fue sede de algunos eventos de carácter nacional, finalmente el CPN quedó en el abandono, ha sido desvalijado por los delincuentes, vandalizado, sirve de guarida de maleantes y ahora, como estamos en campaña, por ahí salió un candidato a diputado federal diciendo que si gana lo va a rescatar. Es, por cierto, diputado federal con licencia y no hizo nada al respecto tanto tiempo.

DISTRACCIÓN

Todo mundo anda distraído con la resolución del INE de negarle el registro, otra vez, a Félix Salgado Macedonio. Todo mundo -menos los morenos- están de fiesta, pero se les olvida algo más grave aún que el hecho de no haber reportado gastos de precampaña, como son las denuncias por abuso sexual en su contra. Quieren al “toro” fuera de la contienda por la gubernatura de Guerrero. Está bien. Pero que lo juzguen y lo encarcelen por haber violado a mujeres. Eso no tiene perdón.

PACHORRA

Si no pueden mejor no hagan nada y tampoco se estén quejando. Los médicos privados convocaron a una “mega manifestación” ayer martes y casi nadie participó. Ellos denunciaban que estaban siendo marginados por la 4T para la vacunación contra el coronavirus y exigían ser inmunizados; sin embargo, no asistieron a la manifestación. La movilización era para 5 municipios del estado. No, pues, si así van a estar el 6 de junio, esperen otros tres años de destrucción del país. Después no se quejen. A través de algunas cuentas en redes sociales, el personal de salud dice que está trabajando con un moño negro colocado en el brazo, en protesta porque no los han inmunizado. Eso no dice nada.

A VOTAR

Tenemos que salir a votar el 6 de junio. Está en juego el destino del país.