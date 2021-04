IMPOSICIÓN

Prefieren renuncia masiva de cuadros y militantes que dar su brazo a torcer; prefieren perder en las urnas, que dar marcha atrás a sus torpes decisiones. Así ha sido siempre el PRI, en este caso Alejandro Moreno “Amlito”, quien por sus calzones impuso a Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, originaria de San Luis Potosí,

ROBO

Los priistas guanajuatenses están agraviados ante este “robo y agandalle”, según declaró Javier Contreras, excandidato de Celaya. Exigen a “Amlito” rectifique; inclusive quieren una nueva lista de plurinominales. Varios candidatos y candidatas están dispuestos a suspender campañas políticas ante ese atraco del dirigente nacional y su delegada la potosina Tiscareño.

INDIFERENCIA

Desde que en 1991 regalaron la gubernatura de Guanajuato al PAN, bien pocas veces el CEN volvió los ojos al estado y ahora que lo hace sólo es para joderlos más. Cuando andaba en campaña por la presidencia del PRI, Alejandro Moreno se comprometió a regresar a Guanajuato para recorrer los 46 municipios si ganaba. Todavía lo siguen esperando. Una muestra más de que los priistas guanajuatenses le importan un comino. Por su parte, Arias finge demencia.

DENUNCIA

El candidato del PAN a la alcaldía de Salamanca, Isaac Piña, va a interponer un recurso ante las autoridades competentes en contra de César Prieto Gallardo, excandidato de morena al mismo cargo, porque sin registro realiza proselitismo. El titular de la CODE, además, emplaza a Prieto a que pruebe que el gobernador tiene las manos metidas en el proceso electoral. La denuncia sería por actos anticipados de campaña. En tanto, el excandidato morenista sigue en el clandestinaje tranquilamente. No tarda en declararse “candidato legítimo”.

DESTITUCIÓN

El exgobernador Juan Carlos Romero Hicks fue sustituido por el ex asambleísta Jorge Romero Herrera en la coordinación del grupo parlamentario del PAN, con el visto bueno de Marko Cortés, líder nacional del blanquiazul, quien al ahora ex vicecoordinador de la misma bancada le ha dado la encomienda de promover la agenda legislativa, recoger de los candidatos las principales necesidades y propuestas y le encomienda la recolección de firmas-compromiso que con la coalición Va por México suscribirán con todos los aspirantes sobre su declaración patrimonial, fiscal, de intereses, de no antecedentes de violencia políticaen razón de género y de mantenerse en la coalición opositora.

HORROROSO

Más feo que Félix Salgado Macedonio, así está el supuesto logotipo de la central avionera bautizada por la “cuatro te” como “aeropuerto internacional Felipe Ángeles”. Ese dizque diseño, es una ofensa no sólo para los diseñadores gráficos y para los arquitectos sino hasta para los niños de primaria que harían un mejor dibujo. Las características espantosas de ese emblema son un claro reflejo del rostro del régimen federal y de su “grandiosa obra”. Así de malhechote y horrible. Como diría el clásico: hasta dan ñáñaras.