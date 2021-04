CUELLO

Después de que tuvo un pésimo desempeño como rector de la Universidad de Guanajuato y que por lo mismo no alcanzó la reelección en el cargo, el científico José Manuel Cabrera Sixto quiso incursionar en la política lanzándose como candidato independiente a la presidencia municipal de Salamanca. Pero ya se vio que no es lo suyo. Bueno, tampoco lo fue la rectoría de la legendaria colmena. Y resulta ser que el consejo general del IEEG le canceló su registro a la alcaldía por incumplir los requisitos de ley. Es lo que pasa con los improvisados.

REVUELTA

Al interior de Morena las cosas están al rojo vivo. Los militantes guanajuatenses -los de a de veras, no los arribistas- están sumamente molestos con su delegado nacional Óscar Novella Macías pues en redes sociales, este sube un mensaje para afirmar que Guanajuato va a ser morenista. Las reacciones de sus correligionarios no se hicieron esperar y le tundieron, porque ven el desastre que está dejando con la pérdida de registros debido a la mala integración de expedientes y creen que se vendió al panismo.

SIN AGUA

Es hasta cruel, que en plena época de calor la JAPAMI esté realizando cortes en el suministro de agua potable sin avisar a la ciudadanía para que se prevenga, porque muchas personas trabajan y cuando llegan al hogar resulta que las tuberías están secas completamente, sin una gota del preciado elemento. ¡Ah, pero eso sí! Muy buenos para cobrar. Eso no perdonan aunque den un servicio deficiente.

MARCHA

Desde hace por lo menos siete días, el fraccionamiento El Refugio, la 18 de Agosto y otras colonias de los alrededores están sufriendo un viacrucis por los continuos cortes. Los colonos no saben a qué hora van a suspender el abasto y, como casi todos trabajan, no tienen oportunidad de reservar en recipientes. Los vecinos nos informan que están a punto de salir a las calles a protestar por esas arbitrarias suspensiones e inclusive clausurar simbólicamente las instalaciones de JAPAMI. Y todo por no avisar.

GASOLINAZOS

Más de un 40 por ciento de incremento han tenido los precios de las gasolinas. Estamos ante un auténtico gasolinazo en pleno proceso electoral, mientras el inquilino de Palacio Nacional, quien vive en su mundo de fantasía, asegura cínicamente que no, que bajó el precio. La realidad es totalmente distinta. En algunas regiones del país el precio oscilaba en los 25 pesos el litro. El impacto en el bolsillo de los mexicanos es brutal. Automáticamente todo está subiendo.

FRAUDULENTO

No afecta sólo a quienes tienen auto. Pega a ricos y pobres pero más a estos. El aumento al minisalario ha quedado hecho añicos, mientras el hijo mayor del mandatario nacional, José Ramón López Beltrán, presume en redes sociales sus vacaciones en las montañas de Aspen, Colorado, EU. Eso es no tener madre. Y cuando le preguntan del tema a amlo, le da la vuelta diciendo que es “una provocación”. ¿No que no iba a haber gasolinazos? Un fraude este gobierno.