MALA PATA

Dice el refrán: “mal empieza la semana, al que ahorcan en lunes”. Y esto viene a comentario porque a varios candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional no les han salido bien las cosas; por lo menos once de ellos han sido descalificados por el consejo general del Instituto Electoral (IEEG) y no pudieron arrancar campaña, como tampoco el resto de los candidatos. Se veía venir. La organización política empieza con el pie izquierdo, desde el momento en que llegó barriéndose -es decir, 15 para las doce- al IEEG para solicitar el registro de sus candidatos.

TIENEN TACHE

La improvisación, las prisas, la desorganización, pero también el profundo divisionismo interno tiene a Morena, por lo menos en esos once municipios, legalmente derrotada, fuera de la competencia. Falta de documentación, datos erróneos, fuego amigo, los deja fuera. Se queda solamente con 34 candidatos peeero a condición de que, en 48 horas, ajuste las candidaturas “en razón de género”, es decir, 17 deben ser mujeres y, otro tanto, varones. La tienen en chino mandarín.

EMPINADOS

A ver si los morenistas no dicen que en Guanajuato el Instituto es el “supremo poder conservador”. De hecho, ya lo hizo el reinstalado Ernesto Prieto Gallardo, presidente de Morena y “defensor de causas justas”, al denunciar que los consejeros electorales “pretenden atropellar la democracia en Guanajuato” y que el IEEG es el “brazo electoral del gobierno del estado y del Partido Acción Nacional”. Es más, ya hasta amenazó con emprender juicio político a los consejeros. ¿Dónde hemos escuchado eso?

DORMIDOS

En Salamanca, dieron cuello a la candidatura de César Prieto Gallardo, hermano de Ernestillo: bajaron a Antonio Chaurand pero también a su sustituta Carmen Castrejón, en tanto que en Irapuato se habla de que tumben la candidatura de José Aguirre por “cuestiones de género”. La realidad es que su partido se durmió, no precisamente en una curul federal; se habla de que es probable asciendan a una mujer que en este caso pudiera ser ¿Irma Leticia González?

SAN VASCO

Por lo pronto, seguramente los morenistas irapuatenses le han de estar rezando con fervor a San Vasco de Quiroga -quien por cierto nunca estuvo en Irapuato-, pero como pintan las cosas, ni yendo a bailar a Chalma podrán revertir los fallos del IEEG, a no ser que tengan cuatachos en el Tribunal Electoral del Estado, como sí los tienen en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que reviertan las resoluciones del árbitro de la contienda.

IMPROVISADO

Al más puro estilo del expanista Sixto Zetina, el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Irapuato, Paquito Martínez inició campaña firmando de su puño y letra sus promesas, como en su momento lo hizo su ahora “operador” político. Esto demuestra que no tiene propuestas, iniciativas, ideas, propias sino que depende de otros para formular su “proyecto”. Es lo que hay.