EXCLUIDOS

Hoteleros de seis municipios de Guanajuato han quedado marginados de la promoción turística de la Secretaría de Turismo, según han denunciado los mismos prestadores de servicios, entre los cuales se encuentran Guanajuato, capital, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, León e Irapuato. Todas ellas son ciudades que atraen a gran cantidad de visitantes no solamente en época de vacaciones o en puentes largos, sino a lo largo de todo el año.

SIN APOYO

Sin justificación alguna, esos empresarios quedaron fuera de los consejos estatales consultivo y de promoción turística, pese a que son ellos los que cobran el Impuesto al Hospedaje en toda la entidad. Los 15 millones de pesos que maneja el Consejo de Promoción Turística son de ese impuesto. En cambio, les dijeron que quedan excluidos porque simple y sencillamente los hoteleros no son prioridad, que se rasquen con sus uñas. Parece algo de la 4T, pero no; es el gobierno de la “grandeeeza de México”. ¿Pues no que mucho apoyo?

SILENCIO

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento de las autoridades competentes en relación al artero crimen contra el candidato a regidor de Apaseo el Grande, Alejandro Galicia Juárez, y otro dirigente que dicen que está grave, que no murió, afortunadamente; resulta extraño que el gabinete de seguridad estatal no haya convocado a una reunión de emergencia para ver ese asunto y qué medidas de protección se brindará a los candidatos de todas las corrientes.

DESINTERÉS

La secretaria de gobierno Libia Denisse García Muñoz Ledo, la primera mujer en la historia en ocupar ese cargo, llegó con buenas cartas de presentación pero inexplicablemente no ha actuado en consecuencia o, si ya lo hizo, lo desconocemos. ¿Estará gozando de merecidas vacaciones? El asunto es urgente porque el PRD ha dicho que varios de sus cuadros están bajo amenaza. Además, no hay que olvidar que un diputado local del PAN también fue ultimado cobardemente a principios del año y era precandidato a la alcaldía de Juventino Rosas. Ahí sí hubo hasta condena pública.

MOLOTOV

El pasado 22 de marzo fue arrojada una bomba incendiaria a la casa del candidato independiente a la alcaldía de Dolores Hidalgo, Julio González Landeros, quien considera que se trató de un atentado contra su persona, presentó denuncia en la Fiscalía General del Estado que, según el candidato, no ha realizado investigaciones, peritajes ni nada. ¿Entonces?

PLURINOMINALES

Ni son todos los que están, ni están todos los que son, pero finalmente la lista de morena de los candidatos a diputados federales plurinominales en las cinco circunscripciones, no dejó contentos a muchos. Hasta Porfirio Muñoz Ledo se inconformó; es que ya siente que es parte del inventario en San Lázaro pero aquellos a los que no los favoreció la “Cuatro Te” ¿renunciarán para irse a otro partido político en el que sí les regalen una plurinominalcita? De esos está lleno morena.