TRABAS

Una inversión de más de mil millones de dólares en el municipio de Cortazar, se encuentra en vilo porque las autoridades federales han puesto una serie de trabas para que grupo DeAcero y la empresa Fisterra Energy construyan una planta privada generadora de energía eléctrica. Tendría una capacidad de generación de electricidad de 1,350 MegaWatts, misma que debería empezar a operar en el 2022, pero la “cuarta transformación”, a través de dependencias como la Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad y la Semarnat no otorga los permisos.

ELECTRICIDAD

Se trata de una mega central eléctrica, la más grande de América Latina, que estaría en nuestro estado con tecnología de ciclo combinado de gas. Estaba proyectada para ser una de las centrales de generación eléctrica más eficientes de México, que contribuiría a la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y a la reducción de precios de energía. Durante la construcción del proyecto estaban previstos mil empleos directos y 800 empleos indirectos; su operación requeriría 40 personas con perfil técnico y especializado.

TRÁMITES

Pero están detenidos los trámites para su operación ante instancias federales, la construcción de la planta no avanza. El director de Desarrollo Económico del municipio de Cortazar, Enrique Martínez Cardeña, que están “un poco detenidos por el tema federal; no entendemos la política del gobierno federal porque ellos están generando su propia energía, no utilizan nada más, salvo las líneas de conducción de CFE por las que hacen un pago; se les cobra como a cualquier usuario”.

DAÑOS

Esta es una prueba más de los daños que la “cuarta transformación” sigue causando, no a las inversiones extranjeras de manera directa, sino a los propios mexicanos que están demandando empleos, remuneraciones, así como energía eléctrica limpia y barata. Pero si canceló la construcción de un aeropuerto internacional en el que se estaban invirtiendo miles de millones de dólares, qué se puede esperar con otras inversiones como la de Grupo DeAcero. Vamos de mal en peor con este gobierno retrógrada y nefasto.

CRIMEN

Y no nos referimos a los criminales incendios forestales propiciados por mentes enfermas, sino a que el proceso electoral empieza a verse manchado por la violencia. En Apaseo fueron cobardemente asesinados Alejandro Galicia Juárez, candidato a regidor del PRD, en la planilla del candidato a alcalde Juan Mandujano Ramírez y Juan Ignacio de la Cruz Ávila, delegado de la dirección estatal del mismo partido.

CONMOCIÓN

El suceso ocurrió la mañana del lunes pero hasta el momento sólo hay silencio de la Fiscalía General del Estado. La dirigencia perredista ha condenado este atentado que pudiera ser el preludio de más violencia contra candidatos de los diferentes partidos políticos, hechos que pueden inhibir la votación en junio.