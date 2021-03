LAURELES

Finalmente, la regidora Karen Guerra Ramírez deja el cargo, luego de que le ha sido aprobada la solicitud de licencia por determinado periodo, para ir a contender por la alcaldía de Irapuato. No por nada, deja -aunque sea momentáneamente- un espacio que no cualquiera va a poder igualar, a no ser que se demuestre lo contrario.

APRECIADA

No tenemos antecedentes, por lo menos de otras administraciones municipales, que una integrante del ayuntamiento haya sido despedida con un “hasta luego” de manera tan calurosa y efusiva, como la que tuvo la candidata del PRI, misma que tiene tras de sí todo un bagaje de conocimientos y experiencias. Aprendió bien las lecciones de sus maestros de la política.

POR LA HAZAÑA

Ahora, va por la hazaña de que el tricolor reconquiste la plaza, muy complicado por cierto, pero todo se puede esperar puesto que los demás candidatos igual parten de cero con el arranque inminente de las campañas políticas y aparentemente empiezan en igualdad de circunstancias, aunque sabemos que el partido en el poder va a echar mano de todos los recursos para no perder el bastión.

ESPERANZA

Desde ayer por la noche, cientos de adultos mayores comenzaron a hacer fila para recibir la ansiada vacuna anti Covid en la ciudad de Irapuato. Ciertamente lo hacen con mucha esperanza, a fin de proteger su vida de la mortal enfermedad. Los biológicos, que esperamos no sean chafas, no son un obsequio, un regalo, una dádiva del gobierno federal morenista, como criminalmente lo están divulgando.

NINGÚN FAVOR

Esa es obligación del gobierno. No nos está haciendo ningún favor. Además, ni siquiera ha gastado tanto dinero en la adquisición de las vacunas pues miles de estas han sido -eso sí- obsequiadas por otros países como Rusia y los Estados Unidos, así como por farmacéuticas. Y el poco dinero que se ha utilizado, no es de los bolsillos de los diputados morenistas ni del inquilino de Palacio Nacional, como falsamente lo hacen creer; es dinero que el pueblo paga con sus impuestos. Y esto hay que repetirlo hasta el cansancio.

TRANSGRESIÓN

Por eso, tanto morena, como el régimen federal y sus “vasallos de la nación” no deberían estar lucrando electoralmente con la salud y vida de las personas de la tercera edad, como lo vienen haciendo. Esto es una muestra más de la farsa del tabasqueño con su famosa firma del “Acuerdo nacional por la democracia” con la que embaucó a los mismísimos gobernadores, incluyendo a aquellos que se habían mostrado renuentes a participar de esa parodia presidencial, pues el llamado mesías tropical y sus hordas morenistas han sido los primeros en violar el acuerdo.