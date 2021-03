YERROS

La soberbia con la que están actuando la cúpula y varios de los candidatos del Partido Acción Nacional, les puede provocar desagradables sorpresas y más si se toma en cuenta que en municipios como Pénjamo, Guanajuato y Salamanca -por citarlos como ejemplo- han postulado a personajes con poco o nulo arraigo popular. El partido archienemigo de los panistas, o sea morena, puede dar el campanazo porque los blanquiazules se sienten muy confiados.

BALVER

Los panistas creen que con la simple marca van a arrasar en las urnas el próximo 6 de junio y que hasta se llevarán “carro completo”. Por ejemplo, en Pénjamo, morena está postulando a uno de los hijos predilectos de ese municipio, don Juan José Balver, quien ha buscado la oportunidad de servir a sus paisanos por cinco ocasiones y esta vez tiene altas probabilidades de triunfo ante el pésimo candidato conservador.

HARTAZGO

El aspirante morenista ha logrado reunir a su favor a diversos sectores de la población y cuenta con la simpatía de otros partidos políticos, amén de que en ese municipio la gente está harta de “pan con lo mismo” y ya está pidiendo a gritos la transición. Por su parte, el alcalde Juan José García López anda en plena campaña inaugurando obras. Qué casualidad que en pleno proceso electoral.

PENSIONES

Otro que anda desatado sin que ninguna autoridad electoral le ponga freno, es el inquilino de Palacio Nacional quien, con todo el desparpajo del mundo, está utilizando los recursos públicos para promocionar a su organización política, usando como carne de cañón a los viejecitos a quienes ha prometido disminuir la edad de 68 a 65 años y aumentar el monto de la pensión, una bicoca, por cierto. Esa es una medida electorera, una grosera compra de voluntades, ante la pasividad del INE.

ASTUCIA

Pero no contaba con la astucia de las personas adultas mayores, como diría el Chapulín Colorado, porque ya no se dejan engañar tan fácilmente; es cierto que están recibiendo el apoyo bimestral, pero han expresado que el mensaje para el tabasqueño y para su partido en las urnas va a ser: ¡toma tu voto! La desesperación del régimen morenista para no perder en las elecciones del 6 de junio es evidente.

ADELANTO

Hubo molestia de los adultos mayores porque en el mes de diciembre no recibieron su “pensión” que es algo así como de 2 mil 700 pesos el bimestre; en enero les pagaron dos bimestres a razón de 5 mil 400 pesos, lo que les permitió pagar algunas deudas pero no les han dicho cuándo será el próximo pago. Creen que va a haber otro adelanto, correspondiente a los bimestres mayo-junio y julio-agosto porque se interponen los comicios. Los ancianitos sólo esperan que les hagan oficial esa información, conscientes de ese que dinero no sale del bolsillo de López Obrador, sino que es dinero de los mexicanos que pagan sus impuestos con muchos sacrificios.