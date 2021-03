LO PEORCITO

Esos “siervos de la nación” son una lacra hasta para el propio régimen morenista. En vez de ayudar, están echando todo a perder en las jornadas de vacunación contra el coronavirus. Cientos de adultos mayores de Guanajuato se han quedado sin ser inmunizados gracias a que los “sirvientes de amlo” se han dedicado a colar a gente de otros lugares. Ese fenómeno se dio recientemente en Salamanca, en donde estos personajes llevaron camiones con personas para ser vacunadas. Es evidente que hay algo muy oscuro, que puede ser que se esté lucrando económicamente con los acarreados y que se esté haciendo proselitismo a favor de ese bodrio conocido como morena.

ACARREADOS

El acarreo de gente ajena a Salamanca fue lo que propició que se entorpecieran los trabajos de vacunación y que de manera criminal dejaron fuera a muchos viejecitos. El problema también estriba en que este proceso de inmunización quedó a cargo de la Secretaría de “Bienestar” la cual no tiene experiencia en ese tipo de situaciones, con lo que no sólo está utilizando la campaña con fines electoreros, sino que pone en riesgo la salud de las personas mayores.

SIN PROGENITORA

La Secretaría del “Bienestar” y sus acólitos denominados “lacayos de la nación” no tienen por qué estar exigiendo a las personas su credencial para votar ni su CURP y sin embargo lo han estado haciendo, de lo contrario condicionan la vacuna. En este sórdido proceso implementado por la federación, los que están en riesgo son los ancianitos; por dar preferencia a los colados de morena a quienes acarrean en camiones, dejan en la intemperie, bajo el sol, durante todo un día, sin agua, sin alimentos, sin sanitarios, a los mayores de 60 años que van en sillas de ruedas, en andaderas, en muletas, etc., como sucedió en Salamanca. Eso, señores -y habrán de disculpar-, es no tener madre.

PLANILLA

Mientras al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) siguen pateando el avispero generando un profundo divisionismo que ha desembocado en la renuncia de varios candidatos, la Comisión Política Permanente estuvo sesionando para la aprobación de las planillas de los abanderados que aún permanecen, sin descartar una desbandada mayúscula por las presiones que están recibiendo en varios municipios, uno de ellos Irapuato. El partido es el que paga las consecuencias.

EQUILIBRIO

En la planilla de Karen Guerra, por ejemplo, destaca un grupo de abogados encabezados por Luis Felipe Ipiens Humara que a lo largo de tiempo han sido los que se encargan de sacar adelante asuntos poselectorales. También se encuentra en tercer lugar Fulgencio Hinojosa a quien hace justicia la revolución, así como Cristina Lira Trujillo y obviamente Karen quien va en la segunda posición. A ver si los grillos ya se ponen a trabajar en lugar de estar dividiendo al partido. Cada elección es lo mismo. Por cierto, se había dicho que la CTM y la CNC convocarían a rueda de prensa para desconocer la candidatura de Karen. ¿Recularon?