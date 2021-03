VACUNACIÓN

Será el sereno, pero la vacunación contra Covid-19 no sólo va a paso de tortuga, sino que además de que está pésimamente organizada, existe la sospecha de que los biológicos están caducados por las fallas en la cadena de enfriamiento que se ha denunciado en varias entidades del país, incluyendo a Guanajuato. A Salamanca, por ejemplo, llegaron las vacunas en cajas de cartón y en camiones de redilas del Ejército.

SIN ESTRATEGIA

Total, que todo está saliendo de la patada y seguramente es por culpa del periodo neoliberal porque el actual régimen nunca reconoce sus pifias. No existe una estrategia clara y quienes tienen la salud de los mexicanos en sus manos, están actuando irresponsablemente al salir a la calle a pasearse, pese a estar infectados de la peste nueva, como ha sido el caso de Hugo López Gatell.

TORTUGOS

El proceso va demasiado lento y un ejemplo claro es que no se ha vacunado a todo el personal médico de las instituciones de salud, razón por la cual se inconformó el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si la “cuatro te” no vacuna ni a sus propios trabajadores, qué podemos esperar los ciudadanos. Sólo un trato criminal y negligente, como lo estamos viendo.

BROMAS

Ayer proliferaron las bromas de mal gusto a través de los chats, en los que se hizo circular información falsa en el sentido de que el próximo miércoles por fin llegarían las anheladas dosis y empezaría la vacunación para los irapuatenses. Pues la realidad es que Irapuato no está considerado. Ni siquiera aparece en la lista de la “cuatro te” o, mejor dicho, de la Secretaría de Salud federal.

TUTTI FRUTTI

Con tanta desorganización y falta de planeación, es en donde se comprueba que el INSABI, aquel que sustituyó al Seguro Popular, es lo mismo que la carabina de Ambrosio. Otro aspecto que parece que no se ha tomado en cuenta, por parte del régimen federal, es el relativo a la aplicación de vacunas tutti frutti. Vemos que en las mañaneras se anuncia con bombo y platillo que están llegando a nuestro país “millones y millones de vacunas Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V”, etc., etc., es decir, de todos colores y sabores. Una persona puede recibir en su primera aplicación una Pfizer, por ejemplo, pero ¿puede recibir una AstraZeneca o cualquiera otra en la segunda aplicación?

PROSELITISMO

Por otra parte, desde la mañanera se hizo un llamado a los gobernadores a firmar un “acuerdo por la democracia” para que no se utilicen recursos públicos en el proceso electoral ni en las elecciones. Pero resulta que morena está lucrando con la salud de los mexicanos, al realizar abierto y descarado proselitismo en los centros de vacunación. Los gobernadores habían expresado que coinciden en la necesidad de establecer un pacto, siempre y cuando retiraran a los “sirvientes de Obrador” de la inmunización. Pues, resultó el efecto contrario. Los morenistas andan como chivos en cristalería.