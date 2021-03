PANFLETO

Como si hubiesen brotado de no se sabe dónde, cientos de integrantes de la “servidumbre de la nación” se encuentran recorriendo barrios, comunidades, colonias populares y asentamientos humanos irregulares de Irapuato para repartir el tabloide denominado “Regeneración”, órgano de propagandístico del régimen morenista, al estilo Goebbels. Sin que hayan iniciado las campañas políticas, se dedican a hacer difundir su doctrina a favor de esa organización política.

CAMPAÑA

Realizan esta actividad, ante la indiferencia no sólo de los otros partidos políticos, sino de las propias autoridades electorales las cuales duermen el sueño de los justos. Es evidente que la distribución de ese panfleto es una descarada campaña política para, en su momento, beneficiar a los posibles candidatos morenistas, lo que deja en desventaja a otros competidores que, por su parte, ni pío dicen.

¡CON RAZÓN!

¡Con razón están tan disputados los cargos de elección popular! Y aquí se aplica aquella frase del “no me den, pónganme donde hay”. Esto viene al caso porque El País, diario español, ha publicado que la FGR investiga a Manlio Fabio Beltrones, ex presidente del PRI, exgobernador de Sonora, exdiputado federal, etc., etc., a su hija Sylvana Beltrones, actual senadora, y a la esposa por haber ocultado 10.4 millones de dólares en el paraíso fiscal conocido como Andorra, en donde por cierto un político guanajuatense, también tenía sus modestos ahorritos. Por cierto, fue discípulo de Manlio.

AHORRITOS

La Fiscalía, según el rotarito, realiza esas investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con “cuentas ocultas… en un banco de Andorra”. También investigan a Luis Alejandro Capdevielle abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Manlio Fabio. Total, que la familia Beltrones y el jurista mencionado están bajo la lupa. Hace años, siendo gobernador de Sonora, se relacionó a Manlio, un político de historias torcidas, presuntamente con grupos delincuenciales.

PÉNJAMO

Parece que, a Pedro Chávez Arredondo, candidato del PRI a la presidencia municipal de Pénjamo, le están tendiendo una emboscada política. Supuestos “operadores” del tricolor, con la anuencia del CDE, le van a jugar la contra y para ello sostienen acuerdos en lo oscurito con el partido de enfrente: morena. Así se las gastan al interior del expartidazo. Zancadillean hasta a sus propios abanderados. Obviamente con signos de pesos de por medio.

VACUNAS

Pese a tener un gobierno de extracción morenista, a Salamanca la marginaron de la vacunación contra coronavirus cuando ya estaba agendada; las dosis fueron enviadas a la ciudad de Celaya y a los salmantinos los dejaron como plato de segunda mesa; ahora, sin embargo, anuncian que llegan 37 mil biológicos para la “ciudad más contaminada del planeta”, esto, gracias a la refinería y a la central termoeléctrica. Se espera que hoy jueves se lleve a cabo la inmunización, pero sobre todo que se respete a las personas adultas mayores que en otros lugares del país han sido tratados con la punta del pie, al hacerlas esperar horas y horas.