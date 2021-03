EXHORTO

No sabemos qué es lo que mueve a los funcionarios públicos a estar emitiendo exhortos para que no se usen recursos públicos en las campañas políticas y en el proceso electoral. La ley es muy clara al respecto. Inclusive se establecen penas a quienes cometan delitos electorales. El consejo general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó por unanimidad enviar un exhorto a los 3 niveles de gobierno, a los partidos políticos y a los candidatos.

SANCIÓN

En dicho exhorto el IEEG exige que se abstengan de hacer actos de proselitismo en las inter campañas y utilicen recursos públicos. Por ejemplo, la Ley General en Materia de Delitos Electorales sanciona a quien amenace con suspender los beneficios de los programas sociales si no votan por determinado partido político, se ejerza presión sobre el electorado, utilice bienes, fondos, servicios o beneficios de programas electorales para cooptar al elector, etc., etc.

ACUERDO

Hace algunos días, el habitante de Palacio Nacional hizo un llamado a los gobernadores casi en el mismo sentido, es decir, suscribir un “acuerdo nacional por la democracia” para no apoyar a ningún candidato de ningún partido político, a no permitir se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, entre otros aspectos. ¿La ley se exhorta?

VIOLENCIA

Debería considerarse como “violencia política” la ejercida contra aquellas candidatas a quienes las dirigencias de sus partidos políticos presionan para que incluiyan en sus listas (por ejemplo en las planillas de ayuntamientos) a sus recomendados, amigos, cuates, compadres, ahijados, etc. Se supone que la candidata debe incluir a gente de su entera confianza, según nos comentan.

GÉNERO

Ahí está, por ejemplo, el caso de Javier Contreras quien prefirió renunciar a la candidatura en Celaya, a permitir la imposición de la planilla. En el caso de las mujeres, de hecho está tipificada la violencia política en razón de género, en términos de la Ley general de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Los abogados sabrán más al respecto.

INDEPENDIENTE

Como sabemos, finalmente el Consejo Electoral del IEEG aprobó los registros de las candidaturas independientes, entre ellas la que propuso Haciendo Equipo por Irapuato que logró el 3.15% de firmas del padrón electoral de Irapuato equivalente a 13 mil 519 firmas, muy superior a las 12 mil 852 que establece la ley. Otro de los aspirantes no alcanzó el porcentaje requerido, se quita la piel de ciudadano y ahora va por un partido político.

INCONGRUENCIA

El argumento de dejar la representación ciudadana por la que se luchó durante seis años, es porque quiere que se tomen en cuenta sus proyectos; sin embargo, el hecho de no haber obtenido el apoyo ciudadano significa que los irapuatenses no lo aceptaron; además, ha trascendido que el fondo del asunto es que esta persona lo que en realidad busca es una chambita en JAPAMI, en donde ya despachó. “Vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error”, ha dicho el clásico.