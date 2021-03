NO ENTIENDEN

Otro que se les va. Javier Contreras ha renunciado no sólo a la candidatura a la alcaldía de Celaya, sino a su militancia en el PRI y parece que va a morena. Lo hace porque el grupo gansteril que opera al interior del CDE, con Alejandro Arias a la cabeza, le quiso imponer la planilla. Así no se puede. Por ello, el famoso “Patotas” prefiere dar por terminada su relación. Llevan al tricolor a su peor desastre en las elecciones. Gerardo Sánchez lo hundió al tercer lugar. Ahora van a provocar que pierda el registro.

MUJERES

Los agravios hacia las mujeres han sido infinitos. Este lunes se conmemora el Día Internacional de la Mujer y ellas están listas para llevar a cabo una mega manifestación a nivel nacional, para protestar contra la misoginia, el machismo, los feminicidios y desde luego contra el candidato de morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, a quien han acusado de presunta violación.

PÁNICO

La súper marcha que se avecina ha provocado pánico total en el gobierno morenista tanto de Palacio Nacional como de la Ciudad de México, pues desde hace dos o tres días se están colocando enormes vallas metálicas de más de 3 metros de altura, dizque para “proteger los monumentos arquitectónicos”, incluyendo el modesto y austero hogar del presidente: Palacio Nacional.

CONTRASENTIDO

Y es aquí donde nos preguntamos: ¿por qué el gobierno de la 4T no blinda a las mujeres, en lugar de los edificios? Es absolutamente un contrasentido. ¿Ese es el gobierno de puertas abiertas, de diálogo con el “pueblo bueno y sabio”? ¿No ha dicho López Obrador que “el que nada debe, nada teme”? ¿No es verdad que su lema favorito es “el que lucha por la justicia no tiene nada qué temer”? ¿Entonces por qué ese blindaje? En este régimen no se protege a las mujeres, se protege a edificios de piedra y a candidatos señalados.

BATEADO

Finalmente, Ricardo Castro Torres ha reconocido y aceptado públicamente que no alcanzó a reunir las más de 12 mil y tantas firmas de irapuatenses para ser candidato ciudadano, independiente o sin partido a la presidencia municipal de Irapuato, cosa que no es una novedad pues ya desde hace varios días todo mundo lo sabía. El hecho de que muchos ciudadanos se hayan negado a proporcionar su firma, no significa otra cosa más que el rechazo a alguien que por segunda ocasión buscaba participar en la contienda electoral, pues ya lo hizo en el 2018 sin haber podido obtener el triunfo en las urnas.

POR ALGO

Sus razones tuvieron aquellos irapuatenses para no volver a otorgarle el respaldo, a efecto de cumplir con uno de tantos requisitos que establece la ley para ser candidato ciudadano. En rueda de prensa, Richo Castro dijo que “no somos políticos, somos ciudadanos comprometidos con Irapuato de mi corazón. No era ganar o perder: era evolucionar”. Eso dijo. Reconoce que ha tenido acercamientos con algunos actores e institutos políticos pues su intención es, no ser candidato, sino que tomen en cuenta sus proyectos porque “no estoy obsesionado con el poder”.

CONTRADICCIÓN

Pero habría que reflexionar en el sentido de que, si no pudo ser candidato ciudadano, fue porque a la ciudadanía no le interesaron sus proyectos. Sin embargo, no hay que esperar mucho tiempo, porque se da como un hecho que aquel que alguna vez despotricó contra los partidos políticos, finalmente sea candidato por Redes Sociales Progresistas (RSP). ¿No es una contradicción? En fin. Es de sabios cambiar de opinión y sacrificarse con tal de servir a la patria, al pueblo, a los intereses de la nación, a la democracia, al cambio, etc., etc.