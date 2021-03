ABANDONO

Aunque aun falta que el Instituto Electoral valide los registros de las candidaturas a alcaldías y diputaciones locales, en el caso de Irapuato se había dicho que los candidatos electos del PAN estaban descobijados por su propio partido, toda vez que quien funge como presidente estaba más distraído, en pleno proceso electoral, con su chamba de burócrata.

INDIFERENCIA

Esta competencia electoral es inédita no sólo por la pandemia, sino principalmente porque ningún partido político tiene asegurada la victoria. Por eso extrañaba que el comité municipal blanquiazul estuviera tan impávido luego de la postulación de sus candidatos. Parece que por fin han dejado la modorra pues el presidente blanquiazul José Luis Acosta Ramos renuncia como secretario técnico (¿?) del municipio para dedicarse al 100 por ciento al partido.

DERIVA

Y eso que el proceso electoral empezó desde septiembre. No es buena señal tanta displicencia. Los candidatos necesitan ese apoyo. Ya ven que a nivel estatal a Román Cifuentes Negrete le importó poco dejar el barco a la deriva en pleno proceso electoral, pues utilizó el CDE como trampolín para ser enlistado en la lista de diputados federales plurinominales, en vez de aprovechar la coyuntura por la que está pasando su principal enemigo que ni candidatos tiene.

GOLPE

Y otra ventaja que tiene el panismo, es la que le acaba de dar “sin querer queriendo” la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al declarar improcedente la coalición que desde el 23 de diciembre habían registrado morena, Nueva Alianza y Partido del Trabajo, así es que “la esperanza de México” va solita y su alma en las elecciones de Guanajuato, cosa que no se ha visto que quieran capitalizar las otras organizaciones políticas.

PACTO

Ya lo decíamos en este espacio que no es necesario suscribir ningún pacto o acuerdo entre el régimen presidencial y los gobernadores para no contaminar el proceso electoral ni las elecciones, como lo propuso el inquilino de Palacio Nacional, puesto que eso ya está contemplado por la ley, además de que también considera los delitos electorales. El gobernador Diego Sinhue coincide en que “Guanajuato no necesita hacer escritos para cumplir lo que la ley establece” y, a las que corresponde vigilar el buen desarrollo, es a las autoridades electorales. ¡Toma tu pacto!, parece decir.

FIRMA

Los que sí firmaron un convenio para combatir el uso indebido de recursos públicos en los procesos electorales y los delitos en materia fiscal y financiera fueron el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Procuraduría Fiscal de la Federación adscrita a la Secretaría de Hacienda. Sería bueno que obligaran a los candidatos a hacerse el examen de control y confianza (eviten otro Salgado Macedonio), el antidoping, y a que sea obligatoria la declaración de sus bienes. En Irapuato la única candidata que ha hecho su declaración 3 de 3 ha sido la panista Lorena Alfaro García, los demás no han dicho ni pío. Ya ven que luego aparecen con inversiones en Andorra y otros paraísos fiscales.