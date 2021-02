POSTURA

En días pasados, el inquilino de Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador quiso descubrir el hilo negro, al hacer un llamado a los gobernadores de las 32 entidades a suscribir un pacto o acuerdo “a favor de la democracia” y para que se comprometan a no meter mano en el proceso electoral, como si eso no estuviera contemplado en la ley; inclusive una conducta de esa naturaleza puede ser tipificada como delito grave.

RESPUESTA

El pasado 23 de febrero, la asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) emitió un posicionamiento en respuesta a ese “exhorto” presidencial, para lo cual enviaron al ejecutivo federal una carta en la que recuerdan que el origen del panismo proviene de “enfrentar el mandato autoritario”, además de que el surgimiento, consolidación y defensa de la democracia ha sido una lucha constante del blanquiazul, dijeron.

ARQUITECTOS

Los gobernadores señalan en esa misiva que los panistas han sido “los arquitectos centrales de la democracia moderna, cuando ganamos el gobierno en las urnas en el año 2000” (con Vicente Fox), etc. Nadie olvida la “resistencia civil, activa, pacífica, sin odio y sin violencia” de los azules en 1991. Coincide la GOAN en la necesidad asumir un compromiso explícito y un ejemplo para cumplir la ley, aunque “es preciso refrendarlo públicamente” y, de paso, invitan a Amlo a emprender una reconciliación nacional, cosa que dudamos que acepte.

EVIDENCIA

Pero resulta que los diputados locales de morena evidenciaron nuevamente su falta de responsabilidad con la sociedad guanajuatense, porque en la sesión de pleno del jueves, quisieron presentar un exhorto al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para que firme el acuerdo nacional en favor de la democracia, a sabiendas de que en días anteriores, precisamente los gobernadores del PAN, a través de la GOAN, manifestaron claramente su postura de la cual ya estamos dando cuenta líneas arriba a manera de contexto.

FUERA DE LUGAR

Para variar, dicho exhorto morenista no tenía razón de ser, está fuera de lugar. Parece que los diputados de morena no se imponen a la realidad y viven en un mundo de fantasía, cual es su costumbre. Y a propósito de tal exhorto, la coordinadora del grupo parlamentario de morena, Magdalena Rosales, quiso justificar el tema de la auditoría al aeropuerto de Texcoco del que nadie había hecho referencia. Como dicen los abogados (aquellos a los que la 4T quiere satanizar): a explicación no pedida, culpa manifiesta. ¿0 será que los morenos como viven, juzgan? En fin.

DENUNCIAS

Hablando de panistas, el alcalde de la capital Alejandro Navarro Saldaña está causando más perjuicios que beneficios a su partido, precisamente el de Acción Nacional por la manera irresponsable de su conducta pública. Además, ha sido denunciado ante los órganos electorales por “actos anticipados de campaña”. Navarro quiere reelegirse. A la fecha, el IEEG no ha resuelto nada al respecto. Existen 4denuncias4 interpuestas por Alma Alcaraz, dirigente estatal de morena; por Efrén López Rodríguez, dirigente del PRI municipal; por la síndico María Elena Castro; y la de Michelle Luna, asistente de la regidora Rionda.