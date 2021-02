PACTO

El llamado del inquilino de Palacio Nacional a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a los 31 gobernadores de los estados de acordar un pacto a “favor de la democracia”, causa suspicacias. La mula no era arisca. “Los exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido”, dijo en el púlpito de la mañanera, pero no comentó que él está apoyando a Félix Salgado Macedonio para que sea el próximo gobernador de Guerrero pese al repudio de colectivas de mujeres en todo el país.

SIN CALIDAD

Pide también que no permitan utilizar el presupuesto público con fines electorales, pero no dice que la campaña de vacunación contra el coronavirus es usada precisamente por su organización política con tintes clientelares apoyada por los “siervos de la nación”, que en realidad no son otra cosa que súbditos del tabasqueño. Luego entonces, el oriundo de Macuspana no tiene calidad moral para hacer exhortos ni convocatorias a los mandatarios estatales, con miras a las elecciones del 6 de junio, sobre todo porque -como dijo el TEPJF “son actos futuros de realización incierta”.

PARCIAL

Además, no va a haber piso parejo porque inclusive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó abajo las restricciones que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a las mañaneras para que no se tocaran temas electorales. Los entreguistas y sumisos magistrados del TEPJF revocaron el acuerdo del INE al que dan fuerte raspón, sólo para quedar bien con “ya saben quién”. Por eso, el llamado a los gobernadores a portarse bien carece de sustento y de sentido.

¡CUIDADO!

Es en los hogares, ya ni siquiera en las calles, en donde se están dando más casos de violación por los mismos familiares o conocidos de las víctimas, desde que inició el confinamiento por la pandemia, según datos de la organización civil Semáforo Delictivo de Santiago Roel. En enero de este año tenían registrados 56 casos en Guanajuato contra 46 en el mismo periodo del 2020. Pese a ello, nada se sabe de la posible apertura de carpetas de investigación ni de la captura de los responsables, lo cual significa que esos hechos quedan en la impunidad.

PATITOS FEOS

Los municipios en los que han reportado este fenómeno son Acámbaro, San Miguel Allende, Apaseo el Grande, Celaya, Irapuato, Salamanca, San Francisco del Rincón, San Felipe y Guanajuato. Además, la capital del estado continúa con focos rojos debido al crecimiento de otros delitos: el homicidio doloso y robos en casa habitación.

CLASES

La opinión generalizada, al menos en Guanajuato, es que el sector estudiantil no puede regresar a las escuelas, por el temor al coronavirus. En la Ciudad de México dueños de planteles privados han amagado con hacerlo, pero en nuestro estado se toman las cosas con más calma, se sabe que no están dadas las condiciones y por el momento no habrá clases presenciales. Los pequeños negocios que viven de ese sector, tendrán que aguantar por lo menos otro año como por ejemplo, papelerías, zapaterías, tienditas, etc.