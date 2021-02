MARCHA

Al ritmo de “sacaremos a ese buey de la barranca…”, las colectivas de feministas de todo el país se preparan para otra mega manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, según nos informan nuestras fuentes, en protesta por la designación de Félix Salgado Macedono como candidato de morena a la gubernatura de Guerrero y a quien ya conocen como “la bestia de Guerrero”. Quién sabe por qué será.

MISOGINIA

Ante la misoginia que priva en Palacio Nacional, la nula respuesta a las demandas de las mujeres contra ese siniestro personaje y la impunidad de los actos que se le atribuyen, en todas partes hay inconformidad y dicen que no van a descansar hasta que se haga justicia y bajen a ese señor de la candidatura que, si no, “que Dios nos agarre confesados”. Lo extraño de todo es que casi todas las mujeres morenistas no han dicho ni pío del caso.

FIASCO

La página https://mivacuna.salud.gob.mx para registrar a las personas de la tercera edad, elaborar un padrón y recibir la vacuna anti coronavirus, resultó un fiasco. Todos aquellos que entraron a dicho sitio jamás de los jamases recibieron una llamada para darles cita. La vacunación empezó en el país a tontas y a locas, tan es así que en Guanajuato hubo muchos colados de estados vecinos que llegaron a recibir las dosis sin estar programados.

AGANDALLE

Los “cuervos de la nación” (o lacayos, o sirvientes o como se llamen) permitieron ese caos, no hay ningún control, cualquiera puede llegar a los módulos a inocularse, aunque provengan de otros municipios o estados, con lo que dejan a muchos viejitos sin recibir sus dosis por el agandalle que se está dando. Es tanto el descontrol, que ya hasta les robaron un recipiente con antídotos en San Luis de la Paz. Perdón, pero ¿no que estaban custodiadas por nuestras fuerzas armadas? Lo que vemos es que todo lo que hace y toca la 4T lo hace trizas. Es como el rey Midas pero al revés.

REUNIONES

En estos últimos días, la abanderada del PAN a la Alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos, ha sostenido diversas reuniones con diversos liderazgos y empresarios. Este acercamiento cayó muy bien, porque justo ahora donde la iniciativa privada está preocupada por los recientes apagones y cortes de gas que han paralizado diversas industrias. Es momento propicio de escuchar sus posturas y el sentir que enfrentan todos los días. Y es que ellos, tienen claro que aunque aquí los suspirantes de Morena y de sus aliados, en Guanajuato se quieren vender otra cosa, pero en realidad son lo mismo.

DESAIRADO

Así que este acercamiento de Ale Gutiérrez con los líderes llega justo en el clímax en el que la crisis política toca a la 4T, por la crisis energética. En contraste, la estrategia de Marcelino Trejo en medios no le está saliendo nada bien. Y es que el aspirante morenista para la alcaldía de León, sólo pudo convocar a dos medios en la semana pasada que hizo rueda de prensa. Y es que todo apunta a que no le están pegando las cosas al abogado, en el tema de la empatía con la prensa o de plano, no da nota.