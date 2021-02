RENUNCIAS

Pues… Ya se tardaron. Aquellos funcionarios que están inscritos formalmente -por lo menos en sus partidos- como candidatos a un cargo de elección popular, debieron renunciar desde el momento en que anunciaron sus aspiraciones políticas. En el caso de los funcionarios estatales, se les ha fijado de plazo a que lo hagan una vez que pase el tercer informe del gobernador, que es en marzo. Las campañas empiezan en abril.

VALIDACIÓN

En el caso de los municipios, aquellos funcionarios que ya tienen en la bolsa su boleto a una diputación, una alcaldía o una regiduría estarían en las mismas condiciones. Falta, sin embargo, que el Instituto Electoral valide las candidaturas a ayuntamientos, a diputados locales de mayoría relativa y de representación proporcional, o sea, las famosas plurinominales a las que ven como el “patito feo”, pero nada que las desaparecen.

PATRIMONIO

A la fecha, sin embargo, ninguno de los virtuales candidatos ha dado a conocer su situación patrimonial, porque hemos sabido de algunos que llegan al cargo con una mano adelante y otra detrás pero cuando terminan -si es que no se perpetúan en el poder-, salen con una inmensa fortuna ganado con el sudor de todos los mexicanos.

EXAMEN

No estaría de más, para evitar otros Félix Salgados Macedonios, que los candidatos y candidatas fueran sometidos a exámenes de control y confianza; incluso que les practicaran un antidoping y hasta el etilómetro. No es por desconfiar, pero los ciudadanos deben tener representantes in-ta-cha-bles. Nadie ha hecho caso de esta sana propuesta. Por algo será.

IMPACTO

En apenas unos cuantos días, ni siquiera una semana ha transcurrido, y los daños económicos por los cortes de energía eléctrica en la mayoría de los estados del país son incalculables. A la fecha, varias empresas de diversos giros se han declarado en “paro técnico”. Pero el inquilino de palacio nacional dijo en su mañanera que “no va a ser mucho el impacto económico”. La COPARMEX Irapuato que preside Antonio Rivera García estima pérdidas por mil 500 millones de pesos sólo en Guanajuato, por los cortes de energía.

AFECTACIONES

Y el secretario general del sindicato de trabajadores de la industria metal mecánica, Alejandro Rangel Segovia, dice que el desabasto de gas natural ha impactado a 70 empresas, de las cuáles 44 pararon su producción y 22 mil trabajadores dejaron de laboral. Es obvio que esta situación repercute directamente en los obreros al dejar de percibir su salario, aunque sólo sea por unos días. Pero no hay de qué preocuparse ni alarmarse. En la mañanera se minimizan los efectos de este desastre propiciado, desde su origen, por la “cuarta transformación”. Y dicen que pronto todo volverá a la normalidad. Total, que este régimen no saca un perro de una milpa y los perjuicios a los mexicanos, hartos ya de esta situación, van en aumento. No tardan en subir las tarifas de luz.