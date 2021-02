GASOLINAS

Primero nos castigaron con una brutal escasez de combustibles en enero del 2019, lo que ocasionó a Guanajuato cuantiosos daños y pérdidas económicas. La falta de gasolinas se extendió por varias semanas; fue un viacrucis para automovilistas, empresarios, sociedad en general las largas, filas y horas de espera para conseguir el hidrocarburo. La patética “cuatro te” dijo en ese entonces que esto era resultado del combate al huachicoleo. Falso. No importó gasolinas y se le acabaron las reservas.

APAGONES

Antier, varias entidades del norte del país (Chihuahua, Sonora, Durango, Coahuila) sufrieron terrible corte en la energía eléctrica. Un apagón, pues. Otro, para variar. Afectó a casi 5 millones de habitantes. El impronunciable director general de CFE, Manuel Bartlett Díaz… bueno, sus achichincles, culparon de inmediato a las condiciones climatológicas. En diciembre hubo un apagón en Tamaulipas que pegó a casi 11 millones de habitantes. La 4T dijo que fue por culpa de un incendio de pastizales.

EL PEOR

Cada día que pasa, el régimen morenista va de mal en peor. Nada más falta que digan que Calderón o el periodo neoliberal, los conservadores, los fifís, son los culpables de esas garrafales fallas o que se trate de un “compló” por la “temporada electoral”. Se puede decir que hace más de un siglo que nuestro país no sufría esa clase de inconvenientes. Primero la escasez de gasolinas y ahora los apagones.

BLOQUEO

A través de redes sociales y de última hora, el Centro Nacional de “Control” de Energía (CENACE) anunció interrupción del servicio eléctrico a las 6 de la tarde del martes en doce estados, en el que se incluye a Guanajuato. Curiosamente la mayoría de los estados que forman parte de la Alianza Federalista y de la región Centro-Occidente-Bajío y que se han opuesto a las políticas económicas de la federación. ¿Casualidad?

FALSEDAD

Precisamente la Alianza Federalista ha recriminado a la CFE, a sus filiales y a dependencias federales las interrupciones del servicio eléctrico, pero sobre todo por no haber previsto esta situación, por no haber tomado las medidas necesarias, a sabiendas de que iba a haber “cortes” obligados. Es falso que la suspensión de la luz haya sido por las condiciones climatológicas. Lo que pasa es que la “cuatro te” ya no quiso comprar gas a los EU con el que funcionan las plantas generadoras de electricidad.

SALUD

Lo preocupante de esos cortes de luz es que los hospitales y en los hogares tienen personas conectadas a respiradores quienes enfrentan un serio peligro de perder la vida; en Guanajuato, sin embargo, las instalaciones de la Secretaría de Salud cuentan con sus plantas de energía eléctrica de emergencia, según ha informado el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez. Cada hospital cuenta con una planta o un generador de emergencia cuando se interrumpe la potencia. El problema está en que ni siquiera eso tan delicado previeron los de CFE. Lo más preocupante es que hay personas que están conectada a un aparato que les suministra oxígeno pero en sus hogares, no en una unidad médica.

APAGADO

Los apagones que ahora estamos sufriendo no son otra cosa que la falta de previsión, por la ineptitud y la torpeza de un gobierno que no da una. Es un régimen apagado, sin energía, sin vitalidad, sin idea, lleno de burócratas dorados parásitos que cada vez más hunden al país. ¡Ahhh!, pero la popularidad de “ya saben quién” sigue aumentando.