ACEPTACIÓN

Uno de los dos candidatos visibles a la presidencia municipal de Salamanca, nos referimos a Isaac Piña Valdivia, ha estado teniendo buena aceptación en las redes sociales en las que podrían ser un factor importante en las campañas políticas y en las definiciones. Quienes opinan de Isaac consideran que es una persona honesta y capaz de conducir a la antigua Xidoo por el camino adecuado.

DESMARQUE

Es recurrente, asimismo, una petición ciudadana hacia el candidato panista en el sentido de que se desligue de “Los Justinos” pues consideran que el tiempo de los cacicazgos ya pasó y no hacen ningún bien a los salmantinos. Nuestras fuentes aseguran que, de hecho, Piña Valdivia no tiene ni tendrá ninguna relación con ese grupo, que va en pos de la alcaldía sin compromisos de ninguna índole, su único propósito es representar al electorado y hacer un excelente papel si gana las elecciones.

CHAPULINISMO

Apenas la semana pasada se abordó en este espacio que con motivo de los tiempos electorales, se estaba dando el acostumbrado fenómeno del chapulinismo, el trapecismo, el camaleonismo -o como desee denominarle- entre los políticos que, al no tener una nominación en el partido en el que militan, prefieren traicionar su ideología, sus principios, sus convicciones, para desertar vendiéndose al mejor postor y todo por una candidatura en otro partido.

CONTRAPRODUCENTE

En Acción Nacional le tomaron la palabra muy en serio al dirigente estatal Eduardo López Mares cuando dijo que las puertas del partido estaban abiertas de par en par para quienes quisieran salirse. No esperó mucho por la respuesta. La diputada local -cargo que obtuvo gracias al PAN- Jéssica Cabal Cevallos y Luis Antonio Magdaleno abdican de su partido -del que no eran militantes- el blanquiazul y se van con morena; ella en busca de la presidencia municipal de Abasolo. Ya había externado su deseo de representar al PAN, pero no resultó designada.

GOLPE

A querer o no, esto representa un duro golpe para el grupo parlamentario panista en el Congreso del Estado que se ve mermado por la ausencia de dos diputados: la curul de Ale Gutiérrez cuya suplente falleció, con lo que queda vacío ese espacio; y ahora la de Jéssica porque parece no habrá posibilidad de convocar a la suplente pues la abasolense puede seguir ostentando la diputación aunque sea candidata.

RAPACES

Probablemente los políticos, los militantes de ciertas corrientes, estén en su derecho de cambiar de chaqueta cuando les dé la gana; sin embargo, lo único que demuestran es su ambición por el poder; su interés personal y no el de la comuna; que les gusta estar pegados a la ubre del erario público para seguir mamando, porque tal vez su profesión u oficio no les alcanza para vivir con lujos, con viáticos, gasolina, servicios médicos, guaruras, vehículos todo pagado, como sí lo hacen cuando andan metidos en la grilla -la cual cada día es más sucia-, no sólo en cuanto a zancadillas, ataques y descalificaciones entre quienes la practican, sino que sirve de instrumento para hacer turbios negocios y poder comer con manteca. Eso es tomar a la política como vulgar botín en beneficio propio, no para servir a los ciudadanos. ¿Votará la ciudadanía por esos que si pierden arrebatan al estilo Jalisco?