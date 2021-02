TRAGEDIA

Es brutal la otra tragedia que vivimos los mexicanos y en particular los guanajuatenses con la ola de personas contagiadas y fallecidas por el mortal coronavirus chino. Amigos, conocidos, familiares, funcionarios y hasta diputados no han escapado a las garras de esta enfermedad mientras la siniestra y oscura cuarta “transformación” sigue con su parodia. Más de 200 mil mexicanos han sucumbido, en tanto la 4T vive en su demencia.

PÁNICO

Muchos, muchísimos más, estamos con la incertidumbre y el pavor de resultar infectados; otros parece que simplemente no aprecian su vida ni la salud de los demás. La fundadora y directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Sarah Hoch, a mediados del pasado mes de enero posteó un desgarrador mensaje en el que informaba que sus padres, su esposo y ella estaban contagiados.

DECESO

“4:00 am y los sonidos de la máquina de oxígeno y a mi querido esposo agarrando aliento es todo lo que puedo oír. Estoy despierta para asegurarme de que su oxígeno no vuelva a caer en algo aterrador (como lo hice hace unos minutos)”, comentó la cineasta en ese mensaje. “No hay respuestas fáciles aquí, no hay cura, no hay tratamiento de libros de texto, cada persona se ve afectada de diferente manera, es un campo de batalla. Nunca he visto la guerra, pero esto parece una guerra”.

INCOMPETENCIA

Por desgracia, su esposo Ernesto Herrera Godínez perdió ese aliento; él era director artístico y co-fundador del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, pero cuántas miles de personas más han pasado o están pasando por la misma situación. Los esfuerzos de la Secretaría de Salud de Guanajuato han resultado insuficientes, en tanto a nivel federal no existe una solución. La 4T se ha desmoronado ante el embate de esta pandemia y ha dejado a los gobernados a merced de esta. El régimen está moralmente derrotado por el coronavirus.

LUCRO

Hemos visto, como si el desastre no fuera suficiente, cómo el bodrio denominado morena está lucrando criminalmente con la salud y la vida de los mexicanos y de las personas de la tercera edad. Circulan en el ciberespacio videos en los que se observan que “sirvientes” de la nación con chalecos color marrón y con el logo de esa organización política, se dedican a levantar datos personales ofreciendo no sólo las migajas de sus programas sociales, sino también el antídoto contra la peste del siglo.

MIEDO

Faltan menos de cuatro meses para las elecciones y los morenistas, han emprendido una feroz y descarada campaña para cooptar el voto de los ciudadanos aprovechándose de la pobreza, del desempleo y de la crisis económica en la que ellos mismos tienen hundido al país. Llama poderosamente la atención que el Instituto Nacional Electoral (INE) no haga nada al respecto; vemos a un árbitro electoral acobardado, medroso, sin autoridad, cuyo titular Lorenzo Córdova Vianello parece estar cuidando la chamba.