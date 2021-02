CLASES

Tienen razón los jerarcas de la Iglesia Católica cuando sostienen que el modelo educativo a distancia aplicado por la Secretaría de Educación Pública ha sido un fracaso, por ello pide buscar un mecanismo para un regreso a clases híbrido, esto es, presencial y a distancia. No existen, sin embargo, las condiciones para retornar al aula porque el contagiadero de coronavirus sigue al alza, aunque en la mañanera sigan diciendo que “está domada”, que “se aplanó la curva” y ayer que “van a la baja los niveles de contagios, hospitalizaciones y muertes”.

REALIDAD

La perspectiva ciudadana es totalmente opuesta a esos desafortunados comentarios. López Gantinflas dice que hay “una tendencia de cambio a la baja” pero luego rectifica al señalar que “no es garantía de que las cosas van a mejorar”. ¿Entonces? La realidad es totalmente distinta. Miles de mexicanos se infectan diariamente de la Covid-19 ante la falta de una estrategia eficaz, por la ineptitud e irresponsabilidad de la transformación de cuarta y por el fracaso en la vacunación.

SIN 10 DE MAYO

Ha sido criminal que hagan albergar esperanzas a la gente, sobre todo a los ancianitos y beneficiarios de los programas de “bienestar”, a quienes llamaron por teléfono para decirles que ya iban a ser vacunados. Además, la famosa página en internet para registrarse no sirvió de nada. Se les cayó el sistema -y eso que Bartllet está en la CFE- y eso es reflejo de la incompetencia del gobierno de la “cuatro te”, amén de que están utilizando la pandemia con fines electoreros. Lo que es no tener “10 de mayo”. No todos creen que el inquilino de palacio haya tenido Covid. Fue otro montaje.

SACRIFICADO

En “aras de la democracia”, el exgobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez está “asesorando” al candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos. Pero dicen que no se manda solo, que sin duda lleva la bendición de don Elías Villegas. Lo que sí queda claro es que la candidata al mismo cargo pero por parte de morena, Clara Luz Flores, no tiene la mínima posibilidad. Así es que la presencia de Oliva como que sale sobrando.

“OPERADOR”

Obviamente que los panistas también tienen su candidato: Fernando Larrazábal. Al exmandatario guanajuatense se le consideraba el “mejor operador político” del PAN; sin embargo, su incursión con ese carácter en elecciones de otras entidades, fracasó estrepitosamente con la derrota de sus candidatos. Luego fue llamado a la secretaría de elecciones del CEN blanquiazul en donde pasó inadvertido.

PRIAN

Por lo pronto, lo que se pretende con la inclusión de Oliva en campañas de otros partidos es hacer alianzas para frenar a morena, cuando en otros tiempos los panistas se lanzaban a las calles para exigir elecciones democráticas a los regímenes priistas y su conocida “resistencia civil, activa, pacífica, sin odio y sin violencia”. Ahora la estrategia es otra: sumar a fuerzas políticas que antes combatió.