TRABAS

A nivel estatal, por lo menos una veintena de ciudadanos solicitó participar como candidatos independientes a las presidencias municipales de diversos municipios, para lo cual tuvieron que sujetarse al burocratismo, tramitología, trabas legales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). Varios tiraron la toalla antes de tiempo pues no era tan sencillo recabar miles de firmas electrónicas y sin tener los recursos económicos suficientes para ello.

DESVENTAJA

Esa ya fue una desventaja frente a los partidos políticos y sus candidatos que son los que la llevan “papita” para este proceso electoral, en particular los partidos grandes y aquellos que están en el poder desde el cual alimentan a sus abanderados con estructura y presupuesto a manos llenas, aunque digan que no. Si no, pregúntenle a morena.

LEY A MODO

Parece ser que la intención de la ley –“el espíritu del legislador”, dirían los clásicos- era permitir las candidaturas ciudadanas o independientes, pero anteponiendo una serie de requerimientos como para inhibir o desalentar dicha participación. ¿Quiénes hicieron así la ley? Pues los diputados de los partidos políticos a los que no conviene tener competencia independiente. Por eso tanto requisito.

ASPIRANTES

En el caso específico de Irapuato, oficialmente solicitaron participar el psicólogo, contador público y exfutbolista profesional Víctor Saavedra y, por segunda ocasión, Ricardo Castro. Una labor realmente titánica para poder conseguir el apoyo de los irapuatenses. Cada uno de ellos tenía que obtener 12 mil 852 firmas, según estipula la ley, en un lapso de 56 días. La tarea no fue sencilla. Hasta donde tenemos entendido, Castro no lo consiguió a reserva de lo que determine el árbitro de la contienda.

DAVID VS GOLIAT

Sabemos, sin embargo, que en el caso de Víctor Saavedra, él y su equipo trabajaron intensamente para alcanzar la cifra. Hay que mencionar que la autoridad electoral de plano se negó a dar una prórroga; aun así, el aspirante independiente consiguió 16 mil 300 firmas, de las cuales se supone que en estos momentos el IEEG le hizo válidas 13 mil 428 pero falta la confirmación oficial que se dará en cosa de 2 ó 3 semanas. De ser registrado candidato a la presidencia municipal de Irapuato, estaría recibiendo del Instituto Electoral un financiamiento de… 87 mil pesos para toda la campaña política.

AGRESIÓN

El pasado viernes por la noche, un elemento de la policía municipal, agredió verbalmente y por el altavoz de la patrulla 761 que conducía, a uno de nuestros compañeros reporteros. Nos informan que a este uniformado ya se le abrió un proceso. Se le debe dar un seguimiento puntual a este lamentable hecho que atenta también contra la libertad de expresión. No basta una simple disculpa. Un servidor público que tiene en sus manos la seguridad de los ciudadanos, debe observar un comportamiento ejemplar. De nuestra parte seguiremos colaborando con las autoridades policíacas.