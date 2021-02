ENGAÑO

Los viejitos beneficiarios de los apoyos del programa de “bienestar” han estado recibiendo llamadas, al parecer por parte de los servidores de la nación, para que digan si aceptan o no recibir la vacuna contra el coronavirus. Como en general dicen que sí, entonces les informan que deben acudir a los módulos u oficinas respectivos tal día, a tales horas, para que los vacunen.

ELECTORERO

Esto desde luego es un engaño porque ni siquiera existen esos antídotos y no se sabe qué siniestras intenciones tienen en citar a los adultos mayores. Bueno. Sí sabemos. Tiene fines descaradamente electoreros, la intención es decirles a los viejitos que gracias a morena y a su máximo líder López Obrador, recibirán la vacuna y que por ello deberán votar por los candidatos morenistas el 6 de junio. Cómo la ven. Es criminal lucrar con las vacunas sin vacunas.

¡MILAGRO!

Reapareció por segunda ocasión el inquilino del fastuoso Palacio Nacional para decir que ya no tiene coronavirus; hasta se dio el lujo de bajar las magníficas escaleras del recinto para demostrar que ya no tiene nada, aunque ¿no hubiera sido mejor que las subiera?, porque eso de bajarlas no tiene chiste. En fin. Ahora esperemos que se cubra ese vacío de poder, que realmente ha existido, y a ver si el presidente corrige el rumbo pero se duda porque otra vez salió sin cubrebocas.

CONTRADICCIÓN

Por otro lado, no deja de causar extrañeza que mientras hacen llamados a la población para que respete los protocolos sanitarios, se lave las manos, se bañe en gel antibacterial y permanezca en casa, por otro lado, se dé a conocer un amplio programa de festejos históricos, como es el 200 aniversario de la consumación de la independencia, etc., etc. Y no deja de llamar la atención porque se supone que la prioridad debe ser atender la contingencia sanitaria. El denominado “gobierno de México” prefiere festejos.

DISCULPA

¡Ah! Y también insistirá en que España se disculpe por la Conquista. No está contemplado, sin embargo, exigir también a los Estados Unidos una disculpa por haberse robado más de la mitad de nuestro territorio. Total, que pese al elevado número de decesos por la Covid-19 y los contagios, es más importante organizar estos eventos. Paradójicamente fue el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien tiene a su cargo el anuncio y la coordinación, mientras hay pacientes que mueren a las puertas de sus clínicas sin recibir atención. ¿Y la Covid, apá?

VORACIDAD

Están enseñando el cobre los dirigentes estatales y nacionales de partidos políticos como el PRI y como el PAN por principio de cuentas. Ahora resulta que Alejandro Moreno, mejor conocido como “AMLITO”, agandalló la primera posición de las diputaciones federales plurinominales. ¡Cómo iba a quedar fuera! A nivel nacional, el PRI y su dirigente ha sido uno de los partidos más condescendientes con la cuarta “transformación”; el PAN ha sido más combativo. Y aun así se auto premia el jerarca tricolor desplazando a aquellos priistas que realmente se han sacrificado por el expartidazo. Y luego por qué se los lleva la… “tía de las muchachas” en las elecciones.