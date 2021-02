UNIDAD

Lo que debe hacer en este momento la militancia, cuadros, cúpula y simpatizantes del Partido Acción Nacional en estos momentos, es cerrar filas en torno a sus candidatos y candidatas -por aquello del género-, para poder enfrentar con éxito este proceso electoral, pero principalmente para que Guanajuato no sólo siga siendo importante bastión blanquiazul, sino para atender la demanda de la mayoría de los guanajuatenses que piden cerrarle el paso a la pandemia morenista.

RESENTIDOS

Pero como en la designación de candidaturas siempre quedan algunos panistas -igual que en todos los partidos- que no resultaron agraciados, entonces afloran los resentimientos y comienzan a grillar a sus propios correligionarios difundiendo “fakes news” pero lo único que ocasionan esos militantes tóxicos es envenenar el ambiente electoral y abrir camino a los contrarios.

GRILLA

Un ejemplo es que ayer trascendió que habían “bajado” de la candidatura a la diputación federal por el distrito 09 al joven Jorge Romero Vázquez y que había sido sustituido por el exprocurador de justicia -aquel que no resolvió los casos más sonados de Guanajuato en cien días- Juan Miguel Alcántara Soria. Nos dicen nuestras fuentes que precisamente fue este panista el responsable de haber corrido esos rumores, dolido porque no fue el elegido. Además, dicen, también le ha estado echando tierra al gobernador Diego Sinhue.

FIRME

A Jorge finalmente lo ratificaron con la candidatura. Hubiera sido gravísimo error que hicieran un relevo de esa naturaleza porque, si nos vamos a los números, el ex director de Guanajoven ha logrado un posicionamiento fuera de serie y eso que todavía no empiezan las campañas. En las redes sociales tiene un apoyo impresionante. Finalmente, los jerarcas blanquiazules no se dejaron llevar por rumores perversos.

SALAMANCA

Ahora sí que a Agustín Robles Marmolejo le van a cantar la de Caminos de Guanajuato, en aquella parte que dice “No pases por Salamanca que ahí me hiere el recuerdo…”, porque finalmente fue bajado de la candidatura a diputado federal al imponerse, quién sabe por qué artimañas, Justino Arriaga Rojas quien va por la elección consecutiva, cuando todo hacía suponer que lo dejarían fuera de la contienda blanquiazul. Logra colarse Román Cifuentes Negrete, dirigente estatal con licencia del CDE, a la pluri federal.

HIJA PRÓDIGA

Por cierto, se dijo que la expanista Margarita Zavala iría como candidata de mayoría por el distrito 10 en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México pero siempre no, rectificaron, y ahora está en el segundo lugar de la lista plurinominal del PAN. En la lista de candidatos a diputados de mayoría hay panistas calderonistas que precisamente ocuparon cargos públicos durante el sexenio de Felipe Calderón. En ese distrito 10 también compite Salomón Chertorivsky por Movimiento Ciudadano a quien consideran un buen candidato y con el cambio de la exprimera dama, se evita dividir el voto en perjuicio de Salomón.

RELEVO

Como se sabe, el todavía secretario de gobierno y empresario leonés Luis Ernesto Ayala Torres va como candidato del PAN a diputado local por el distrito III de la ciudad zapatera. Ha trascendido que su lugar en gobierno del estado sería ocupado por la diputada local Libia Denise García Muñoz Ledo; que supuestamente debe ser mujer por aquello de la paridad de género. Sin embargo, esta información no ha sido oficialmente confirmada. Sea como fuere, el gobernador Diego Sinhue va a requerir a una persona capaz, con experiencia, con conocimientos de la problemática estatal para conducir la política interior de Guanajuato y desde luego de todas las confianzas del ejecutivo estatal. No sabemos si Libia Denise tenga ese perfil aunque falta ver si efectivamente ella es la elegida.