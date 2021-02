TRAMPOLÍN

La separación de Román Cifuentes Negrete “El profeta” a la presidencia del comité directivo estatal del partido en el poder, estaba cantado. Por fin le va a hacer justicia la democracia, desde su punto de vista; sin embargo, creemos que primero debió cumplir al ciento por ciento con el deber de refrendar la supremacía en Guanajuato, recuperar espacios como Salamanca, para después acceder a la lista de las plurinominales como recompensa a su labor.

ABANDONO

No está bien que Cifuentes abandone el barco antes de tiempo. Es muy cómodo dejar la dirigencia en los momentos más importantes, como evadiendo responsabilidades, para apuntarse en los lugares privilegiados que le permitan obtener una curul en el Congreso federal que además, huelga decirlo, no va a ser tan fácil conseguirla. Quien entra al quite, por lo menos durante tres meses, es Eduardo López Mares.

LUJOS

Fue un insulto para los miles de mexicanos y sus familias ver la reaparición de López Obrador a través de la televisión para decir que “está bien”, después de que supuestamente resultó contagiado del coronavirus, fue un insulto -decimos- al observarlo transitar por los ostentosos pasillos y mobiliario de Palacio Nacional y no en una cama de hospital del Seguro Social o del ISSSTE. Ya le dicen el “hombre totalmente palacio”.

FALSEDAD

Es una ofensa, casi una mentada, porque mientras los mexicanos “caen como moscas” a causa de la pandemia, otros sufren por conseguir oxígeno a precios exorbitantes y unos más agonizan en los hospitales donde encontraron una cama, sin mencionar a los cientos que fallecen en sus hogares por falta de atención médica, vemos a un López Obrador sin el menor indicio de aquella austeridad que tanto pregona. ¿No que no puede haber gobierno rico y pueblo pobre? Eso es una doble moral.

GENOCIDIO

Y mientras amlo se recupera -según- muy a gusto, con todas las comodidades, los lujos, en lo que hoy es su modesto, humilde y sencillo hogar, los mexicanos seguimos contagiándonos de la Covid-19 debido a la pésima estrategia del subsecretario Hugo López Gatell misma que consistió, no en prevenir la enfermedad, sino en permitir criminalmente los contagios con el cuento de que con ello íbamos a quedar inmunes. No le funcionó y ahora estamos contando más de 350 mil decesos, cerca de 2 millones de infectados.

VENTILADORES

Por cierto, a mediados de abril del año pasado, en las mañaneras, María Elena Álvarez-Buylla Roces informó (es un decir) que el CONACyT, de la que es titular, construiría 700 ventiladores para hacer frente a la pandemia y que estarían listos el 15 de mayo de ese 2020, y que con ello México tendría “suficiencia en materia sanitaria y científica”. A la fecha, sin embargo, ni siquiera se conoce que hayan fabricado por lo menos un prototipo. Es otra falsedad más de las mañaneras. CONACyT no ha entregado un solo ventilador y, como dijo don Teofilito, ni lo entregará.