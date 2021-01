TRAICIONES

Una de tantas puñaladas traperas que ha dado el exalcalde del PAN de Irapuato Sixto Zetina Soto consistió en haber renegado, sin renunciar, de su militancia blanquiazul para operar (es un decir) a favor de Margarita Zavala cuando ella sí se desligó permanentemente del panismo para lanzarse como candidata a la presidencia de la república, precisamente en el 2019. Sixto, pues, traicionó al PAN para apoyar a “Mago” en sus aspiraciones.

DESFACHATEZ

Ya después que pasaron las elecciones el también exdiputado federal reapareció por su tierra natal visitando comerciantes de Fresópolis y de Silao. Obviamente se pensó que esos “baños de pueblo” escondían negras intenciones y así fue; pretendía alcanzar la candidatura a diputado federal bajo las siglas del partido al que había traicionado, precisamente por el distrito 09 que es por donde se había estado ventaneando. Su expartido lo bateó. Y ahora el joven Zetina anda operando a favor de otro tránsfuga. Lo que es la desfachatez.

INGRATOS

Pero, así es la política y sobre todo la condición de algunos seres humanos que tienen poca memoria pues se les olvida que, gracias a la marca, a un partido político, tuvieron la oportunidad de acceder a un cargo público, tener un suculento salario y muchas prestaciones económicas que les permitieron vivir de manera holgada, mas aparte los negocios en lo oscurito con los que aumentaron considerablemente su patrimonio personal, sin mencionar el saqueo de recursos del erario público.

CAMALEONES

En el caso de Sixto Zetina se desconoce la razón o el motivo por el que los órganos de Acción Nacional no han emprendido un proceso para su expulsión definitiva. No es la primera vez que les juega chueco y quien lo hace una vez, vuelve a hacerlo siempre. Así es que no deben confiarse aquellos a quienes les está hablando al oído porque hoy está con ellos, al rato quien sabe para quién esté “trabajando”.

LACRAS

Primero estuvo con el PAN, luego con Margarita, después dijo que operaba para una diputada local sin ser verdad y ahora está detrás de otro aspirante a la alcaldía quien, por cierto, también es otro camaleón de la política. Los electores ¿podrán confiar en esa clase de personas sin escrúpulos, desleales, desagradecidas, corruptas y traidoras? ¿Votarán por ellos? Pero si hasta suerte tienen. Ojalá los irapuatenses mejor vayan a lo seguro y se olviden de esos lacras de la política que son peor que el coronavirus.

PANDEMIA

Guanajuato ya es tercer lugar en número de decesos por Covid-19 a nivel nacional. El panorama es sombrío. Ayer hubo otro récord de fallecimientos: 184 vidas que se pierden. Pero seguimos sin entender. Las autoridades sanitarias ya se cansan de estar haciendo recomendaciones para cuidarnos pero simple y sencillamente nos vale sombrilla. Ahí están las consecuencias. Personas muy conocidas han sucumbido, lo mismo que familiares, amigos, compañeros de trabajo. Ni hablar.