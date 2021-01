EXAMEN

Cuando estamos a punto de que se definan las candidaturas a presidentes municipales, síndicos y regidores, así como de diputados locales y federales, no estaría de más que les realizaran algunas pruebas de control y confianza, incluyendo el antidoping, por aquello de que luego sale a la luz pública la desagradable sorpresa de que algunos tienen que ver con asuntos no muy lícitos que digamos.

FORTUNA

En este momento no se puede saber. Caras vemos, corazones no sabemos. Es necesario, sin embargo, que los actuales y actualas -por aquello del género- precandidatos y precandidatas también den a conocer su situación patrimonial, porque en experiencias anteriores vemos que llegan con una mano por delante y otra por atrás pero salen del ejercicio público con una fortuna incalculable. Por cierto, ¿desapareció la tres de tres?

PRIVACIDAD

Seguimos en ascuas por saber cuál es la condición de López Obrador, desde que el domingo anunció que estaba contaminado de la Covid-19 pero ni “el mejor funcionario del mundo” Hugo López Gatell ni Olga Sánchez Cordero, suplente en las conferencias de prensa mañaneras, quieren soltar prenda bajo el argumento de que “debe respetarse escrupulosamente la privacidad del presidente”.

OPACIDAD

Nadie quiere saber cosas íntimas del mandatario, solamente su estado de salud; además, es un funcionario público. ¿En dónde quedó aquella frase de “yo ya no me pertenezco, soy del pueblo”? Si el inquilino de Palacio Nacional y sus colaboradores no quieren dar información al respecto, ¿entonces por qué el propio presidente publicó en su cuenta de “tuiter” que estaba contagiado? Mejor lo hubiera mantenido en secreto. Por cierto, ¿sí tendrá Covid? ¿O será otro padecimiento?

PATÉTICO

A poco no es atroz que el alcalde de Culiacán, Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro, y el pseudo artista Aldo “N”, hayan pintado un mural en donde López Obrador aparece junto a los héroes nacionales Hidalgo, Morelos, Juárez y también Cárdenas y Madero en un rediseño de la imagen que el lopezobradorato utiliza como su emblema de la “cuarta transformación”. Dice ese funcionario municipal que el tabasqueño es un héroe nacional. Y eso que ha hundido al país en una crisis galopante.

INDIGNO

Se nota que les costó mucho trabajo fusilarse el original y agregar el busto de AMLO. La realidad es que situaciones, que rayan en lo grotesco, evidencian un culto a la personalidad que se creía ya superado. Este alcalde de Culiacán no puede ocultar su lambisconería. Los ridículos que tienen qué hacer para quedar bien y seguir en el “hueso”. Bien decía el profesor Hank González que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. Así Estrada Ferreiro. La verdad es que pierden hasta la dignidad, el decoro y la honra.