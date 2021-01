PRIVILEGIOS

Ya salió el peine. Diputados federales de morena están apanicados. Le pidieron al expriista Moisés Ignacio Mier Velazco, hoy flamante coordinador de los diputados morenistas, que sean considerados prioridad en la lista de vacunación contra el coronavirus. El líder cameral asegura que los legisladores “somos esenciales” para el país pero dice que se tienen que esperar a ver cómo evoluciona el “plan” nacional de vacunación.

PRIVILEGIADOS

¿No que no iba a haber privilegios? Los congresistas de la 4T enseñan el cobre y, sin importarles el personal médico y las personas de la tercera edad, ahora quieren ser los primeros en ser inmunizados. Aunque si bien es cierto que es muy importante la salud, ¿por qué mejor no se cuidan usando el cubrebocas? Esos son la “esperanza” de México. Además, acuérdense que “yerba mala nunca muere”.

VAMOS BIEN

Pero ¿de qué se preocupan los legisladores morenistas? En la mañanera de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y presidenta sustituta, la exministra afirma que el coronavirus está “absolutamente contenido en este momento y en un ligero descenso”. Las cifras muestran otra información. El Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI) dio a conocer que la Covid-19 se convirtió en la segunda causa de muerte en México, en los primeros meses del 2020.

DECESOS

Y, contrario a los datos oficiales que señalaron que a finales de agosto fallecieron 64 mil mexicanos, el INEGI afirma que en realidad la cifra fue 40% más alta que la de la Secretaría de Salud, con 108 mil 658 muertes entre enero y agosto, esto es, 44 mil 244 ciudadanos más que fallecieron, lo que demuestra inconsistencias de la cuarta “transformación”, que de alguna manera induce a la gente a no cuidarse de la enfermedad ni a utilizar el cubrebocas con números engañosos y manipulados, porque en su informe oficial no incluye que el 58% de los decesos se dieron en los hogares, no en hospitales.

OPACIDAD

Aunque dicen que el presidente López Obrador “está bien y fuerte” pese a estar contagiado de la peste del siglo, la realidad es que ha habido muchas especulaciones al respecto que no abonan a la tranquilidad ni a la gobernabilidad en este país. Por ejemplo, un de los argumentos que se maneja es que en estos momentos hay en México un “vacío de poder” por la ausencia del gobernante en turno porque realmente poco o nada se sabe de su estado de salud.

¿PRIVACIDAD?

Es falso que sea un asunto “de privacidad”, como han querido aparentarlo. Si eso fuese, entonces mejor no hubieran dicho que se había infectado y todos tan tranquilos. Lo preocupantes es que hayan dejado al tabasqueño en manos de Hugo López-Gatell. Ya ven cómo tiene al país, con más de 150 mil personas muertas por Covid y más de un millón de infectados. Pero, bueno, importa más la obediencia ciega que la capacidad o como hayan dicho, pero definitivamente estar en manos del subsecretario es muy riesgoso.