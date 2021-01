INDEFINICIÓN

El tiempo pasa y en morena no se ha definido quién será el candidato a la presidencia municipal de Irapuato. A la hecha se mencionaba con insistencia a José Aguirre quien es del grupo de Mario Delgado, dirigente nacional, y de Gerardo Zavala Procell, supuestamente del grupo de Ricardo Sheffield por la cercanía de este con Gerardo Sánchez García, ex candidato del PRI a la gubernatura.

TERCERO

Por otro lado se habla de la posibilidad de un tercero en discordia o, como dicen en la política, un “caballo negro” que recaería ni más ni menos que en Eduardo Ordóñez, quien de hecho ha anunciado que deja la presidencia de la organización “Por amor a Irapuato” -que de alguna manera de trampolín para alcanzar una candidatura, porque comentó ante los chicos de la prensa que en morena están interesados en su proyecto social. Ya veremos, dijo Andrea Bocelli.

PRESIDENTA

Ana Sierra, coordinadora de la Red de Mujeres “Por amor a Irapuato”, ahora es la presidenta de esa asociación y ella ha tenido un papel destacado tanto como empresaria como en dicha agrupación. Se espera que mejore lo realizado por don Eduardo.

QUEJA

Al interior del Partido Acción Nacional se están preguntando qué hacen militantes activos, como Elena Ramírez, en movimientos totalmente ajenos al partido blanquiazul, dicen que en todos lados ha quedado mal pero que se le ha visto precisamente en “Por amor a Irapuato” en donde nos comentan que ha pedido ser tomada en cuenta para una regiduría y además se ostenta como asistenta de Ordóñez. Hace tiempo quería ser candidata a diputada local pero, por alguna razón, no es tomada en cuenta. Panistas piden le apliquen medidas disciplinarias.

¿SINCERO?

El que no se ha visto como muy sincero que digamos, es el presidente del comité estatal del PAN Román Cifuentes Negrete “El profeta” porque en rueda de prensa dijo que era “triste y lamentable” que López Obrador se haya enfermado del letal coronavirus, aunque más adelante fue sarcástico al señalar que ya vieron que no sirven las estampitas, las frases mágicas, etc., para evitar contagiarse de la Covid-19. Pero la realidad es que no se le veía mucha cara de tristeza al panista por la enfermedad del tabasqueño.

SUSPICACIA

En redes sociales, por lo pronto, gran cantidad de usuarios han expresado que esto del contagio del presidente es solamente otra de sus argucias, de sus trucos o tretas, de un montaje más, para provocar la compasión de los mexicanos y con ello explotarlo electoralmente. En este espacio, sin embargo, no se le desea mal al inquilino de Palacio Nacional y, sí, que pronto se recupere si en verdad ha salido positivo de Covid-19. Sí sería una tragedia para el país que algo grave le sucediese. Creemos que vendría el caos y la anarquía y entraríamos a un estado de excepción a nivel nacional, que no conviene a los mexicanos. Lo que conviene es seguir trabajando para combatir a esa mortal enfermedad y para que el desarrollo de México, actualmente estancado, continúe.