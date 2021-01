BIDEN

El presidente número 46 de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, dejó un buen sabor de boca. Un discurso de reconciliación nacional, de unidad, de llamado a todos a unirse con un solo propósito: la Unión Americana, que contrasta fuertemente –hay que decirlo- con la narrativa de odio, de rencor, de polarización de quien está al frente del ejecutivo federal en México. El demócrata se ha comprometido a gobernar por los que votaron por él pero también por los que no lo hicieron.

BLINDAJE

Acá en nuestro país y suponemos que en casi todo el mundo, la toma de posesión del político estadounidense de 78 años de edad fue seguida con mucho interés, transición que, por fortuna, se dio de manera pacífica. Y cómo no iba a ser así si las inmediaciones del Capitolio estaban fuertemente resguardadas tanto por el Servicio Secreto –que de secreto no tiene nada- como por miles de elementos de la Guardia Nacional, que seguramente inhibió a las hordas trumpistas.

RECHAZO

Biden rechazó los extremismos, la violencia, el racismo, la supremacía blanca, la anarquía y la violencia no sin recordar el capítulo ominoso en la historia de los Estados Unidos por la violenta toma del Capitolio, incitados por el ahora expresidente Donald Trump. Por ello el énfasis en la unidad del pueblo norteamericano.

CONTRATES

Otro fuerte contraste con lo que sucede todos los días en Palacio Nacional, acá en México, fue que el presidente gringo dijo a su pueblo: “podemos vernos no como adversarios sino como vecinos. La política no tiene que ser un fuego ardiente. Sin unidad, no hay paz. Empecemos de nuevo”, palabras más, palabras menos, pero que debieran ser tomadas en cuenta por López Obrador -y sus secuaces morenistas- quien aún tiene la oportunidad de dar un giro y buscar la unidad de los mexicanos. Pero parece que no y que incluso sus intenciones son las de la confrontación con el nuevo gobierno estadounidense.

DESACUERDOS

Joe Biden hizo hincapié en que el desacuerdo no debe llevar a la desunión y que será un presidente para todos, cosa que no sucede en el púlpito de la mañanera en donde los desacuerdos, las críticas, los señalamientos hacia el régimen de la “cuatro te” son inmediatamente descalificados por el inquilino de Palacio Nacional, pero el discurso del nuevo presidente de EU hasta parecía un traje a la medida hacia el lopezobradorato.

FIN AL MURO

Otro aspecto importante sobresaliente, del discurso del nuevo inquilino de la Casa Blanca es que Biden hizo anuncios importantes para enfrentar la pandemia del coronavirus, totalmente opuesto a lo que se está aplicando en la república mexicana en donde se ha suspendido la adquisición de antídotos, con lo que mucho personal del sector salud se queda a medias en la inmunización. Aquí a Guanajuato arribaron poco más de 3 mil dosis contra 16 mil que se esperaban. Da pena decirlo pero necesitamos en Biden en México. Por cierto, el demócrata anuncia suspender la construcción del muro en la frontera sur de EU.