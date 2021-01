TAPADOS

Hasta el 14 de febrero, día del amor y la amistad, morena daría a conocer los nombres de sus candidatos a las diputaciones locales y ayuntamientos, según ha revelado la dirigente estatal Alma Alcaraz, luego de que al interior de ese grupo político conformado por toda clase de ideologías... y de intereses... se ha visto envuelto en la polémica y en el divisionismo ante intentonas de imposición de candidatos y por el arribo de desertores de otros partidos políticos que ven en morena su botín político.

ADELANTADOS

La dirigencia morenista estipula que el registro de candidatos de la “cuatro te” tendrá como límite el 31 de enero y posteriormente se realizarán “consultas” para definir las candidaturas o al revés. Alma dice que podría hacer sanciones para aquellos aspirantes desesperados por actos anticipados de campaña, como por ejemplo, Marcelino Trejo, del municipio de León, y otros a quienes se les cuecen las habas por sentirse los elegidos de los dioses, organizan ruedas de prensa para dar a conocer que son “los buenos”, aunque luego se las revientan. En Guanajuato los jaloneos están a todo lo que da. La ambición por el poder.

ABANDONO

Qué bueno que el alcalde de Silao, Antonio Trejo Valdepeña finalmente fue bajado de la contienda para ir por la reelección en ese municipio. Lo cierto es que pese a la enorme cantidad de ingresos que tiene la administración por concepto de impuestos de las decenas de industrias instaladas en su territorio, no se sabe qué destino le están dando a esos recursos. Silao es un pueblo que da asco. Luce lleno de basura, casi toda la ciudad en obra negra, las calles de los alrededores de la zona centro están intransitables. ¿Qué ha hecho Trejo? Silao está en focos rojos para estas elecciones del 6 de junio.

LA CAPITAL

En Guanajuato capital el alcalde Alejandro Navarro no canta mal las rancheras. Quién sabe qué clase de compromisos personales tenga con la cúpula blanquiazul que lo ha palomeado para que vaya por la elección consecutiva. Es un pésimo presidente, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es otro de los municipios panistas en riesgo de perder a manos de la oposición. Navarro, quien además ha permitido ecocidios en áreas naturales, lleva dos años sin hacer nada. Y ante esta mala administración puede llevarse entre las patas a los candidatos a las diputaciones federal y local. Pero lo protegen.

GUARURAS

El miedo no anda en burro. Luego del ataque que costó la vida al diputado local del PAN Antonio Acosta Cano, varios políticos nos han comentado que reforzarán su seguridad personal y de sus familias “para evitar sorpresas trágicas” y hacen bien. Por desgracia, la ciudadanía en general no tiene la mínima posibilidad de contratar guardaespaldas como sí lo tienen –obvio que con recursos públicos- los políticos. De hecho ya hay presidentes municipales que no sólo tienen un ejército de guaruras sino que viajan en unidades blindadas por aquello de “no te entumas”. Mientras, los gobernados a rascarnos con nuestras uñas y a escondernos hasta debajo de las piedras en caso de algún atentado o fuego cruzado.