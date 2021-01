¿Y LA PAZ?

Se cantó victoria antes de tiempo. Hicieron creer a la población que con la captura de varios líderes del cártel Santa Rosa de Lima, la violencia en Guanajuato disminuiría considerablemente y que inclusive retornaría la paz y la tranquilidad a nuestro territorio. Parece que fue a la inversa, se pateó el avispero y no hay poder humano que pueda frenar a los grupos armados.

ATAQUE

El ataque de antenoche a las instalaciones de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado con saldo de nueve muertos, entre ellos un elemento policiaco, ocurrido en la comunidad Santa Rosa de Lima, del municipio de Villagrán, es una muestra palpable de que la delincuencia sigue operando con total impunidad. No hay visos, sin embargo, de algún cambio de estrategia ni de funcionarios.

OPOSICIÓN

Es la inseguridad de Guanajuato el talón de Aquiles de las autoridades que están entre la espada y la pared porque los partidos de oposición en el estado intentarán capitalizarlo electoralmente, lo que refleja la clase de políticos oportunistas que existen y que al no tener propuestas ni proyectos, prefieren el camino de la descalificación para ganar votos en este año electoral.

¿CAMPAÑA?

El problema está en que desde la Federación no se hace nada en ayudar a Guanajuato con la clara intención de que al gobierno panista se lo “cargue el payaso” y hasta se sospecha que el recrudecimiento de la violencia tenga algo que ver con una perversa campaña orquestada desde Palacio Nacional, en el ánimo de desestabilizar a la administración dieguista.

CAPOS

No lo descarte, si se toma en cuenta que desde el inicio de la “cuatro te” se dijo que no irían por los capos, que sólo “abrazos, no balazos”, que los delincuentes “también son pueblo”, además del encuentro entre el inquilino de Palacio Nacional y la madre de “El Chapo”. La inauguración de nuevos cuarteles para albergar a los elementos de la Guardia Nacional sólo son un indicio de la militarización del país y no con el propósito de atajar a la delincuencia. Ya veremos.

CORONAVIRUS

La población se encuentra entre dos fuegos: uno el de la violencia y otro el del embate del coronavirus. El de la Covid-19 es altamente preocupante. Los hospitales están al borde del colapso, cientos de personas contagiadas y miles han sucumbido, sin mencionar a las que se debaten entre la vida y la muerte conectadas a un respirador artificial, sin saber cuántas están pasando por lo mismo pero en sus hogares.

IRRESPONSABLE

Aún así, mucha gente es terca y valemadrista. Ve la tempestad y no se hinca. Un ejemplo –mal ejemplo- son los habitantes de la comunidad San Nicolás de los Agustinos, en Salvatierra, quienes pese a la crisis sanitaria participaron por miles en su fiesta patronal. Lo más grave que el obispo de la arquidiócesis de Morelia, Carlos Garfias, hasta ofició una misa de manera irresponsable. De nada sirve que las autoridades de Salud se desgañiten pidiendo no realizar festejos masivos, si viene un cura de otra jurisdicción a hacer lo que le dé la gana.