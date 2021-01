MASACRES

Los primeros días de enero del denominado “año nuevo” han sido una pesadilla para Guanajuato. Más de 50 personas han sido asesinadas a balazos, se presume, a mano de bandas delincuenciales. La captura de objetivos criminales, como por ejemplo la de José Antonio “El Marro” y de algunos de sus lugartenientes no han frenado la incidencia delictiva, pese a que se creyó lo contrario por parte de las autoridades investigadoras.

VIOLENCIA

Guanajuato sigue siendo la entidad en la que más homicidios dolosos se siguen registrando, lo que nos ubica incluso en primer lugar a nivel nacional dentro de los estados más violentos. La “cuatro te”, por su parte, se solaza de esta tragedia mientras que en el régimen federal no se ha visto ninguna estrategia por parte de la flamante secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien seguramente padece los estragos de haber resultado contagiada de coronavirus, de otra manera no se entiende su indiferencia.

CÍNICO

El inquilino de Palacio Nacional se burló de una nota publicada por Reforma en la que mencionaba que en el país ha habido 45 masacres. Una estentórea carcajada se dejó escuchar en la mañanera por parte de López Obrador. Apenas el lunes de la semana que termina se registró el primer multihomicidio en la colonia Villa Insurgentes, de la ciudad de León, en donde cinco personas fueron acribilladas cobardemente. Pero para amlo ya no hay masacres en el país.

VÍCTIMAS

Las armas no dejaban de humear, cuando el 7 de enero un comando armado atacó a personas que estaban en un velorio en la ciudad de Celaya. El saldo fue de nueve muertos. Ni siquiera el féretro se salvó de los impactos de bala. Esto ocurrió en la colonia Arboledas San Rafael, en la calle Congreso de Chilpancingo y hasta el momento ni un solo pronuncismiento, no de gobierno del estado ni del gobierno federal. ¿No que ya no había masacres, según amlo?.

OPORTUNISMO

Lo grave del asunto es que se vienen las campañas políticas y que los candidatos morenistas empezarán a manipular el asunto de la violencia con tintes electoreros. Así se sucia se maneja la política. Lucran con las tragedias. Por su parte, gobierno del estado no ha implementado una nueva estrategia, el famoso “golpe de timón” dejó de existir hace tiempo, pero desde entonces hemos visto que se esté haciendo algo al respecto. No es suficiente que presuman estadísticas de armas confiscadas, criminales detenidos, etc.

BAJO PLOMO

Guanajuato está bajo fuego, bajo una lluvia de plomo. Las víctimas no solamente han sido personas presuntamente ligadas al crimen organizado; también han asesinado a periodistas, a policías, a niños, a gente inocente a la que han dado en mal llamar “daño colateral”. La guerra entre los cárteles va en aumento y la Federación brilla por su ausencia. Los guanajuatenses ya estamos hartos de este baño de sangre, estamos hasta la madre de tanta violencia y de la ineptitud oficial. Estamos entre dos escenarios en los que, por donde se le busque, ponen en riesgo nuestra integridad física, nuestra vida: la violencia y, por si fuera poco, el coronavirus. ¡Ya basta!