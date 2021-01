DEMENCIA

Nadie en el mundo hubiera podido imaginar que esta nación pudiera caer en el caos, en la anarquía, esta vez propiciada por un demente, un demagogo, como es el republicano Donald Trump. Impacta ver cómo hordas trumpistas han tomado el Capitolio para impedir la certificación del triunfo de Joe Biden. No podemos imaginar las repercusiones políticas y económicas que tendrá en nuestro país, sobre todo porque el inquilino de Palacio Nacional estúpidamente apoyó al todavía presidente norteamericano en su reelección.

GOLPISMO

Evidentemente estamos en presencia de un auténtico golpe de estado, en un país que se caracterizaba por su democracia casi perfecta, a manos de un demente, un psicópata como son todos los populistas. Es inaudito que el pueblo estadounidense esté viviendo estos momentos. Parece ser que la única salida es encarcelar a Trump, acabar de raíz con el problema tan álgido en el vecino del norte, en el que las leyes se cumplen porque se cumplen. ¿O quedará impune?.

INCERTIDUMBRE

Los mexicanos debemos poner nuestras barbas a remojar, no estamos exentos de hechos de esa naturaleza y menos si el 6 de junio del 2021, las fuerzas oscuras y retrógradas no van a reconocer un eventual triunfo de la oposición. Aquí también ha habido un discurso de odio desde el púlpito presidencial que ha polarizado a los connacionales y una simple señal de “ya saben quien”, bastaría para desatar el infierno. El futuro es incierto.

PANDEMIA

Ciento un decesos de personas contagiadas por el coronavirus se registraron en apenas 24 horas, si no es que menos. Es un récord impresionante en Guanajuato, lo que indica que la pandemia no está controlada como falsamente siguen diciendo López Obrador y el inepto subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell quienes, de estar en otros países, no sólo habrían sido separados del cargo sino inclusive encarcelados.

CUENTO

La dotación de vacunas para combatir la Covid-21 (ya no es 19) es otro cuento chino de la “cuarta transformación” que, además, está siendo utilizado criminalmente con fines electoreros y clientelares, algo que puede considerarse un crimen de lesa humanidad, aunque parezca exagerado. A Guanajuato no ha llegado ninguna dosis, lo que es un claro reflejo de que no es una prioridad para amlo. Pareciera más bien un acto revanchista, como cuando se dio la escasez de combustibles.

INDIFERENCIA

Independientemente del tinte político y el torpe manejo de la pandemia por parte de la “cuatro te”, es un hecho que los ciudadanos no hemos puesto de nuestra parte para frenar la oleada de contagios y muertes; parece inconcebible que veamos la tempestad y sigamos como si nada. En diciembre no se respetó el distanciamiento ni los protocolos sanitarios. Y empezamos a sufrir las consecuencias con nuevos rebrotes. El número de infectados es cada vez más alto y los hospitales están a punto de colapsar; no hemos visto, sin embargo, que se estén tomando medidas para habilitar nuevas instalaciones.