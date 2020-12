REGISTRO

Todo está listo para que este viernes a las 4 de la tarde, la diputada local del PAN, Alejandra Gutiérrez Campos, formalice su registro como precandidata a la alcaldía de León. No sólo porque trae todas las canicas de los principales liderazgos y el apoyo de las bases y de la estructura del blanquiazul, sino también porque es una mujer de compromisos. Ha cumplido con dejar más que planchado el presupuesto 2021 que ayer fue aprobado en comisiones, lo que ha requerido de ingenio ante los brutales recortes federales.

UNIDAD

Ale Gutiérrez representa a la unidad y lo que menos pretende, según nos comentan, es generar el divisionismo al interior del partido. Todo lo contrario, lo que está haciendo es sumar a distintas expresiones para empujar un proyecto en común que es León. Y en eso tiene la mira más que puesta. Sin embargo, dicen que no hay que dejarse ir con la finta de algunos nombres que pudieran ir en la planilla porque la verdadera es la que dará a conocer durante su registro ante el CDE del PAN.

ÉXITO

La aplicación “Vivo Segura” destinada a la protección de las mujeres en Irapuato ha sido todo un éxito. Está permitiendo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Pedro Cortés atienda de manera inmediata alertas de violencia contra el género femenio. Apenas hace unos cuantos días que este programa, ideado y elaborado por las regidoras del ayuntamiento, fue presentado por el alcalde de Irapuato Ricardo Ortiz Gutiérrez “en sociedad” y ya está teniendo estupendos resultados. A la fecha van más de mil 370 descargadas de dicha aplicación. Excelente.

DESAMPARADO

Otrora comparsa de otros partidos políticos como el Partido Revolucionario Institucional y ahora rémora del híbrido político conocido como “Morena”, la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México anuncia que para este proceso electoral 2020-2021, va sin alianzas ni coaliciones para ningún cargo de elección popular. Sin embargo, nadie se traga ese cuento chino pues se sabe que sí va en alianza de facto con la cuarta “transformación”.

REJEGO

Fue en Guanajuato en donde Sergio Contreras, mandamás del partido del tucán, quien hizo esa aseveración y que incluso es una decisión de carácter nacional, así es que el PVEM se hará del rogar, no va a aceptar que otros partidos políticos lo cortejen porque no está dispuesto a dar el “sí”. Además, el Verde no representa gran cosa. Nada de que preocuparse.

AVENTURA

Por ejemplo, en las elecciones del 2018, el Verde casi 203 mil votos en Guanajuato lo que representa el 9.3 por ciento, por debajo de Acción Nacional, “morena” y del PRI, pero esos porcentajes sólo sirvieron para hacerle el caldo gordo a los de la “cuatro te”. Ahora dicen que van solos, que no necesitan de nadie para triunfar y que aquí nada más sus chicharrones truenan. A ver si no pierden el registro. El PVEM no tiene cuadros, tampoco estructura como para cubrir todos los municipios y distritos pero es claro que harán alianza de facto.