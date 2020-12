ALEJANDRA

A quien se ve súper activa allá en la Casa Legislativa es a la diputada local panista Alejandra Gutiérrez Campos en los trabajos de revisión y ajuste del presupuesto 2021. Nuestras fuentes nos dicen que teje los últimos puntos finos tanto para el paquete fiscal como en las diversas iniciativas que se preparan. La legisladora leonesa es quizá una de las pocas que tiene la experiencia en los manejos de los números y las cuentas allá en el recinto legislativo, pues se las sabe de todas todas. Ella es una de las fuertes aspirantes a la candidatura por la alcaldía de la capital de la piel y del calzado.

SIN RUMBO

El Partido Revolucionario Institucional en Guanajuato está completamente desarticulado. No tiene un liderazgo reconocido. Ruth Tiscareño, la encargada del comité estatal, originaria de San Luis Potosí, no se ha adaptado a la complicada plaza que ha sido siempre el priismo guanajuatense por los casi 30 años de olvido de la dirigencia nacional y por el profundo divisionismo, lo que está desembocando en deserciones masivas en diversos municipios.

DESERCIÓN

El tricolor se había caracterizado por tener cuadros experimentados, capaces, con liderazgo social y muy competitivos pero ahora están abandonando el barco, lo cual está siendo capitalizado por otros partidos políticos que les están abriendo las puertas de par en par, incluso con amplias posibilidades de ser postulados a un cargo de elección popular para el 2021 y de ganar los comicios del 6 de junio. Si no, pregúntenle a Acción Nacional y a Movimiento Ciudadano.

CHISTE

Envuelto en gran cantidad de escándalos, entre ellos el de presuntos actos de corrupción, el regidor capitalino de morena Óscar Aguayo Arredondo quiere ser candidato a presidente municipal de Guanajuato. Es para dar risa. Pretende hacerle sombra al otro aspirante el exsubdelegado de Profeco en Irapuato Roberto Loya. Ni a cuál irle. Actualmente los morenistas andan agarrados del chongo y muy divididos.

PLEITO

Existe un pleito casado entre Alma Alcaraz Hernández, dirigente estatal, y Ernesto Prieto Gallardo, el diputado local que acostumbra participar de las sesiones del Congreso desde su flamante vehículo vía remota, razón por la que le dieron un fuerte jalón de orejas; este se cree la última gota de agua en el desierto y pues no abona. Alma Alcaraz… tampoco. Lo cierto es que ni Loya ni Aguayo son opciones.

“EL CUÑAO”

Es lamentable la situación por la que está pasando la familia del conocido tortero Feliciano Pérez Hernández “El Cuñao”, a raíz de la muerte de este. No tienen dinero para que descanse en un lugar digno. Nuestros representantes populares no se han dado cuenta de esa solicitud de ayuda ni tampoco aquellos que aspiran a una candidatura, si no, ya hubieran llegado corriendo con tal de ganar el voto ciudadano y aparecer muy sonrientes en el “feis”. A ver si alguien se solidariza de la casta política o de algún club social como rotarios o leones. Lo necesitan