UARHI

Ocho mujeres irapuatenses recibieron de manos del alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez un reconocimiento, a través del Instituto Municipal de la Mujer, por la gran labor que han estado realizando a favor de la ciudadanía. El presidente estuvo acompañado de Isabel Ortiz, presidenta del DIF, y de otras funcionarias de la administración, así como de la diputada Lorena Alfaro a quien ya empezamos a ver más seguido en todo tipo de eventos. ¿Por qué será?

SOBRIEDAD

Muy merecido el homenaje a estas ocho ciudadanas. Esta vez la celebración fue más sobria por aquello de la pandemia; riguroso uso de cubrebocas y uso de gel antibacterial, distanciamiento y todo lo necesario. Ojalá para la siguiente edición la enfermedad no imponga tantas limitaciones y permita entregar galardones a mayor número de mujeres pues son más que ocho en este municipio y es necesaria una participación más copiosa.

VACUNA

¿Misión cumplida? Eso dijo el canciller Marcelo Ebrard cuando anunció que ya había asegurado cierto número de dosis contra el coronavirus para este mes de diciembre. Lo cierto es que sólo es un primer paso. Misión cumplida va a ser cuando efectivamente lleguen los biológicos; y, segundo, todos los mexicanos hayamos sido inmunizados contra esa enfermedad, pero salta la duda: si el gobierno federal no ha sido capaz de abastecer medicamentos para otro tipo de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ¿podrá conseguir las de Covid-19? No hay misión cumplida aún.

REFRIGERADORES

Por cierto, la Universidad de Guanajuato (UG) se suma al Plan Nacional de Vacunación contra la “peste del siglo” pues cuenta con equipos de ultra congelación que pondrá en manos de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), toda vez que los biológicos elaborados por los laboratorios internacionales requieren mantenerse a una temperatura de menos 70 grados centígrados. Como siempre, la Máxima Casa de Estudios da el primer paso para apoyar con su capacidad instalada y personal necesario.

ACUERDO

El día de ayer, 8 de diciembre, salió publicado en el Periódico Oficial el acuerdo del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, por el que se determina el uso obligatorio del cubrebocas en el estado de Guanajuato ante la emergencia sanitaria que estamos padeciendo, así como diversas medidas de salud pública de observancia obligatoria, para contribuir a la interrupción de la transmisión comunitaria del coronavirus.

MEDIDAS

El acuerdo reitera que la obligatoriedad en el uso de mascarilla es en vías y espacios públicos, en el interior de establecimientos (comercio, industria, servicios), centros de trabajo de cualquier ramo, centros comerciales esenciales y no esenciales, usuarios, operadores y conductores del transporte público. Y como medidas complementarias el resguardo domiciliario cuando sea posible; distancia de 1.5 metros; lavado frecuente de manos con agua y jabón; uso de gel antibacterial; abstenerse de saludos; no escupir, etc.