NARANJA

Algo importante se está gestando en Movimiento Ciudadano (MC). Hay visos de que en Guanajuato un grupo de operadores experimentados están trabajando a todo vapor, con miras a las elecciones del 2021, pero con proyectos políticos diferentes y no se descarte que pudieran dar algunas sorpresas. El MC ha estado reclutando a jóvenes con la experiencia y capacidad para lograr en el estado una reconfiguración del mapa partidista. Ya veremos.

ASPIRANTES

Los que andan en plena pre pre campaña son principalmente los aspirantes a presidente municipal de Irapuato, pero los que sueñan con ser diputados locales o federales dependen de otro tipo de decisiones; incluso se da el caso en que varios coinciden en el mismo evento porque andan ávidos de ventanearse. En el caso de Acción Nacional, son dos o tres mujeres que la quieren y de la noche a la mañana se pusieron las pilas, aparecen en reuniones, en los medios de comunicación con cualquier pretexto, además, claro, de las redes sociales.

PASARELA

Quienes todavía son diputados o diputadas estos están desfilando por rotativos, programas de radio y todo lo que se les ponga enfrente; y cuando no es su informe de actividades, es hablar de sus iniciativas o de las leyes aprobadas por ellos, el pretexto es lo de menos. Por morena, parece ser que Pepe Aguirre lleva la delantera, dicen que es el único que supuestamente tiene posibilidades reales. Pero en la grilla nada es seguro. Otros lo vislumbran más para legislador. No perder de vista a Gerardo Zavala.

DESBANDADA

Por el PRI y por el PRD aún no se sabe gran cosa y no se conoce ningún aspirante, incluso se habla de una posible alianza entre estos dos partidos, pero mientras no puedan convencer a algún ciudadano con buena imagen o ya de perdis a un militante, de antemano la traen completamente perdida. Y más si se toma en cuenta que en el tricolor la desbandada va aumentando cada día en grado superlativo.

REVANCHA

En cuanto a los independientes se registraron dos, uno que va por el “reencuentro” pero aparentemente para asegurar una regiduría, obviamente para él con la modificación a la ley que permite que los candidatos a alcalde perdedores ocupen la primera regiduría, aunque en el caso de este candidato sigue la duda: ¿quién lo está financiando? En el caso del otro independiente, el exfutbolista Víctor Saavedra, está muy echado para adelante.

INDECISO

Luego del trago amargo de la decisión del PAN de que su candidato fuera mujer y ya pasado el luto (creía a ciegas que sería el abanderado blanquiazul) ahora Eduardo Ordóñez dice que pase lo que pase estará en la boleta, no sabe por cuál partido, pero que ahí estará; a lo mejor termina como abanderado de otro partido buscando una regiduría segura, aunque él se ha encargado de decir a todo mundo que lo que quiere es la Japami otra vez. ¿Por qué será? Por cierto, ¿ya le pagarían al organismo de agua el “préstamo” que voluntariamente a fuerzas hizo al municipio fresero de $150 millones?