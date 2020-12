PANDEMIA

Lo peor está por venir, dicen los expertos. Y, sin embargo, se está dando mayor importancia a la economía que a la salud y que a la vida de las personas. Tanto en el ámbito federal como en el estatal, el gobierno predica en el desierto haciendo llamados a la población a que se cuide, a que guarde las distancias, a que no haga fiestas, a que use gel antibacterial a y que cumpla todos los protocolos sanitarios para reducir la ola de contagios por coronavirus.

INCUMPLEN

Pero los propios gobernantes no cumplen y cunde el mal ejemplo. Por ejemplo, el habitante de Palacio Nacional se niega rotundamente a utilizar cubrebocas. En Guanajuato capital instalaron, afuera de presidencia municipal, un túnel sanitizador que… no funciona. El pasado fin de semana mucha gente en las calles de las ciudades; grandes pachangas en varias comunidades rurales; restaurantes a reventar.

MEDIDAS

Es necesario endurecer medidas. Que la economía funcione sólo lo necesario. Ya sabemos que estamos en tiempos electorales y que los gobernantes no quieren arriesgar su capital político. Pero simple y sencillamente los ciudadanos no entendemos. Por algo se debe empezar de nuevo para tratar de contener el avance del coronavirus. Ya estamos viendo que personas cercanas a nuestros círculos han empezado a fallecer. No se trata de “salvar la Navidad”. Se trata de salvar a nuestros seres queridos y a nosotros mismos.

OMBUDSMAN

Vía remota, los diputados de la comisión de derechos humanos y atención a grupos vulnerables entrevistaron a los aspirantes a ocupar la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato Edna Aguilar Domínguez, Karla Gabriela Alcaraz Olvera, Sergio Claudio Arellano Rabiela, Vicente de Jesús Esqueda Méndez, Martha Beatriz Márquez Gamiño, José Manuel Ramos Robles y José Luis Vargas Ramírez. Una de los preguntas fue la relacionada a la militancia partidista dado que uno de ellos, Esquema Méndez, es panista.

IMPARCIAL

Sin embargo, Vicente Esqueda demostró como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, además de ser presidente, que ser panista es una cosa y ser servidor público otra totalmente distinta. Es un profesionista institucional, respetuoso de las normas, pues nunca mezcló ambas actividades y sus resoluciones fueron completamente imparciales. No dudamos que no haya faltado por ahí el funcionario influyente que haya presionado para torcer algún laudo que era desfavorable a la autoridad, sin conseguirlo.

VISIÓN

Esqueda, durante su paso por el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo, impulsó el uso de la tecnología en herramientas como la notificación electrónica a las partes, el uso de firma electrónica certificada, la digitalización de los expedientes, la asesoría en línea y el juicio en línea, algo que se adelantó a los tiempos y que hoy en esta época de pandemia ayudó a que este tribunal siguiera con sus labores a diferencia de otros.