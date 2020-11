CONTAGIOS

En un solo día, se informó que dos integrantes del gabinete del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dieron positivo en las pruebas de coronavirus. Se trata del secretario de Finanzas y Administración, Héctor Salgado Banda, y del secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez. Para mayores referencias, ambos son originarios de Irapuato y están considerados como los mejores secretarios de la administración pública estatal. De verdad les deseamos pronta recuperación

AVANCE

El virus avanza incontenible. Antier se registró un récord histórico con 54 personas fallecidas a causa de esa enfermedad y ayer otras 34 sucumbieron. Las cifras son escalofriantes y están en puerta las fiestas navideñas y otro tipo de eventos por el cierre del año, en los que las reuniones masivas son la constante. Por más llamados que ha hecho la autoridad para evitar aglomeraciones, usar el cubrebocas, aplicar los protocolos sanitarios, los contagios van en aumento.

FURIOSO

Pareciera que el coronavirus está atacando con más furia pero en gran medida los ciudadanos somos responsables de que ello esté aconteciendo. Hay amenaza de regresar al semáforo rojo. Las autoridades dicen que no sería tan estricto como la primera vez; sin embargo, eso da pie a que la gente siga relajando medidas. Claro que debe haber mano dura. No hay otra salida.

DOBLE MORAL

Ayer por la mañana el presidente López Obrador presentó en la mañanera la “Guía ética para la transformación de México” consistente en recuperar los valores morales y culturales que se perdieron, dice, en el periodo neoliberal. Lo que puede considerarse como una biblia mexicana, que se suma a la denominada “cartilla moral”, no refleja sino la doble moral del inquilino de palacio nacional, por una parte, así como una clara invasión de funciones que no le corresponden.

CONTRADICCIÓN

No puede hablar de “ética” quien todas las mañanas se dedica a polarizar al pueblo de México, a atacar a los medios de comunicación, a los periodistas críticos, a los opositores políticos, a la clase empresarial ni tampoco quien durante 18 años buscó afanosamente la presidencia de la República sin saber de dónde obtuvo financiamiento para su eterna campaña. La famosa “guía ética”, hay que decir, pretende redimir a los criminales y corruptos con terapia psicológica, reflexión y educación. ¿Y la aplicación de las leyes?

MESÍAS

Definitivamente que esa es una idea que no sale de una mente normal. Esta catequización disfrazada sólo le corresponde a quienes tienen la encomienda de salvar almas. Al menos es nuestra percepción. No es tarea de un gobierno en un estado laico. Hay graves problemas en el país qué atender, como para que el encargado de la presidencia esté tratando de perdonar los pecados de la humanidad. No es el mesías aunque él así lo crea. No vino a salvar a México del infierno. Vino, se supone, a gobernar. En todo caso, que deje la presidencia y se dedique a predicar. En qué mundo estamos viviendo. Ya basta de tanta estulticia. De plano. Qué ridículo.