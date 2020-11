CUOTAS

Generalmente cuando se acercan los tiempos electorales -de hecho ya inició el proceso desde septiembre-, los militantes de partidos políticos que buscan ser postulados a alguna candidatura, sea esta para un cargo de mayoría relativa relativa o de representación proporcional (plurinominal), se ponen al corriente en el pago de sus cuotas partidarias, mismas que no cubrieron desde hace tiempo.

MAGOS

Pero como el interés tiene pies, los afiliados morosos sacan dinero como por arte de magia para solventar sus cuotas pero también el costo de la candidatura. Porque ha usted de saber que las candidaturas se venden en ciertos partidos políticos. Cuando los privilegiados ganan la elección y se convierten en diputados, senadores, alcaldes, regidores, etc., se olvidan de todas sus obligaciones estatutarias, de su partido, de los electores y de sus promesas de campaña.

ENGREÍDOS

Así, los nuevos representantes populares -independientemente de que aprovechan sus cargos para enriquecerse- se convierten o mejor dicho, se sienten semi dioses y son altaneros, prepotentes, déspotas y etc. Pero nos estábamos refiriendo al pago de cuotas. Sería conveniente que los partidos políticos sean más transparentes y digan quiénes deben, quiénes han pagado y a cuánto ascienden los ingresos por ese concepto. Y que no den candidaturas a los morosos que luego quieren ponerse al corriente de la noche a la mañana.

LAS PLURIS

Por cierto, cuando Morena llegó al poder quiso comerse la lumbre a puñados y arreglar el mundo en un santiamén, tan es así que dijo que propondría la desaparición de las candidaturas plurinominales y que reduciría en 50% el financiamiento público o prerrogativas a las organizaciones políticas. Es cierto que Morena renunció al 50% de dichos recursos por un monto de casi 900 millones de pesos para que fueran destinados a la pandemia. De los otros partidos, nada se sabe.

REDUCCIÓN

Pero también había dicho que la Cámara de Diputados federal sólo se quedaría con 300 de los 500 diputados que tiene actualmente. Doscientos son por la vía plurinominal. Nada de eso ha pasado. Y ya tenemos encima las elecciones y también la famosa consulta para preguntar al pueblo bueno y sabio si quieren mandar al cadalso a los expresidentes de México, es decir, gasto tras gasto.

“JUANITA”

Legalizar la marihuana trae pros y contras. La mayoría de los mexicanos seguramente están en contra y tienen razón porque con ello se corre el riesgo de que aumente la adicción y con ello la violencia, la inseguridad. No tenemos la suficiente madurez o desarrollo para dar ese paso. No estamos preparados. No por dar gusto a diputados morenistas que les gusta “quemar las patas a Satanás” todos debemos hacer lo mismo o tolerarlo. Entonces, mejor que despenalicen el narcotráfico de una vez por todas y dejen libres a quienes están en prisión por ese delito. ¡Pues hombre!